البنك المركزى: ارتفاع الدين الخارجى الى 80.8 مليار دولار

محمد سالمكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع رصيد الدين الخارجى الى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى بزيادة 1.8 مليار دولار عن شهر يونيو من العام ذاته.أشار البنك فى نشرته الإحصائية الشهرية الصادرة ، اليوم الأربعاء ، الى أن الإرتفاع جاء مدفوعا بزيادة كل من صافى المستخدم من القروض والتسهيلات



محمد سالم

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع رصيد الدين الخارجى الى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى بزيادة 1.8 مليار دولار عن شهر يونيو من العام ذاته.

أشار البنك فى نشرته الإحصائية الشهرية الصادرة ، اليوم الأربعاء ، الى أن الإرتفاع جاء مدفوعا بزيادة كل من صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1.3 مليار دولار ، وأسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 500 مليون دولار .

أوضح أن أعباء خدمة الدين بلغت 1.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو – سبتمبر 2017 منها أقساط مسددة بنحو 1.2 مليار والباقى فوائد مدفوعة .

أكد أن نسبة رصيد الدين الخارجى للناتج المحلى لا زالت فى الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية وقد بلغت 36.2 % خلال الفترة الزمنية المشار اليها.

يذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الإئتمانى قالت فى تقرير لها منتصف الشهر الماضى أن رصيد المديونية الخارجية لمصر سجلت 100 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى.