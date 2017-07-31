البنك المركزى : ارتفاع الدين الخارجى الى 73.9 مليار دولار

محمد سالم أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 1. 18 مليار دولار، بمعدل 5. 32%، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي «2016/2017»، ليصل إلى نحو 9. 73 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.وأرجع «المركزي»، في أحدث تقرير صادر عنه، الإث



محمد سالم

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي بكافة آجاله بنحو 1. 18 مليار دولار، بمعدل 5. 32%، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي «2016/2017»، ليصل إلى نحو 9. 73 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.

وأرجع «المركزي»، في أحدث تقرير صادر عنه، الإثنين، الارتفاع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 1. 19 مليار دولار، وانخفاض أسعار سعر معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو مليار دولار.

وأضاف أنه «بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسطة وطويلة الأجل)، فقد بلغت 8. 4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس2017، وبلغت الأقساط المسددة نحو 4 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 8. 0 مليار دولار».

وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 2. 41%، في نهاية مارس الماضي، مقابل 3. 17% في نهاية مارس 2016.