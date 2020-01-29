البنك العقاري يوقع بروتوكول تمويل عضويات نادي القاهرة الرياضي

وقع البنك العقاري المصري العربي بروتوكول تعاون مع نادى القاهرة لتمويل عضوية النادى، من خلال برنامج التمويل الشخصى لعضوية الأندية (ناديك) الذى أطلقه البنك مؤخرا فى النصف الثانى من عام 2019

وقام بتوقيع البروتوكول عمرو جاد الله نائب رئيس مجلس الإدارة البنك ، نيابة عن مدحت قمر رئيس مجلس الإدارة، وعن نادي القاهرة عمرو حسونة رئيس مجلس الإدارة.

ويأتى توقيع البرتوكول استهدفا لتقديم كل الخدمات المصرفية لأعضاء النادي وكذلك تقديم برنامج تمويل اشتراك الأندية (ناديك)الخاص بتقسيط الاشتراك بعضوية نادي القاهرة الرياضي للعملاء الجدد.

وفى هذا الصدد صرح عمرو جاد الله بأن البنك يستهدف خلال الفترة القادمة التوسع بقوة فى ترويج وتسويق منتجات التجزئة المصرفية المتمثلة فى البطاقات الائتمانية و كارت ميزة و باقات القروض الشخصية ( الموظفين – ناديك – مدرستى – المرأة (الديفا) ) وبصفة خاصة منتج تمويل عضويات الأندية (ناديك) لإتاحة الفرصة أمام العملاء للاشتراك فى نادى بتسهيلات ميسرة فى السداد وفقا لبرامج سداد مختلفة متنوعة، وأن البنك العقارى المصرى العربى يسعده التعاون مع نادى القاهرة فى توفير تمويل العضوية لأعضائه الكرام وأيضا إتاحة الفرصة لأعضاء النادى الحاليين من الاستفادة من كل منتجات البنك المصرفية بسهولة ويسر.

كما عبر عمرو حسونة رئيس القاهرة عن امتنانه بتوقيع بروتوكول التعاون، مشيرا إلى أن منتج تمويل العضوية من البنك العقارى مميز ويتمتع بتسهيلات ميسرة تمكن النادى من استقطاب أعضاء جدد مع إتاحة الفرصة للعضو بأن يسدد قيمة العضوية بالتقسيط وأن الدور الأساسي للنادي الاهتمام بدعم ممارسة الشباب للرياضة وذلك في إطار اهتمام الدولة بالشباب بشكل كبير وأن هذا البروتوكول يمثل بداية تعاون مع البنك العقاري المصري العربي في مجالات متعددة.