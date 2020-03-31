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البنك العقاري يكشف عن إصابة أحد موظفيه بفيروس «كورونا»

في إحدى المقرات الإدارية
سيد بدر 11:37 ص, الثلاثاء, 31 مارس 20 11:37 ص, الثلاثاء, 31 مارس 20

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كشف البنك العقاري المصري العربي عن إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا المستجد .

وقال البنك في بيان إنه فى ضوء حرص مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى على الالتزام بأقصى درجات الشفافية والمصداقية مع عملائه الكرام و الزملاء بالبنك، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن البنك المركزى المصرى ووزارة الصحة المصرية فور صدورها تجاه فيروس كورونا.

وأعلن البنك عن ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا لأحد الزملاء بقطاع التمويل العقارى بمقر المشهدى ( مقر إدارى) والذى كان فى إجازة منذ ١٩/٣/٢٠٢٠ ضمن خطة البنك نحو تخفيض العمالة بالبنك .

وأضاف أنه تقرر إخلاء المبنى بالكامل بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٠ وحتى يوم الاحد الموافق ٥ ابريل ٢٠٢٠ لإتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية السريعة وتعقيم المبنى ضمانا لصحة وسلامة الزملاء العاملين وعملاء مصرفنا الكرام .

وأكد البنك أنه يجري متابعة حالة الزميل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وفقا والاجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية مع خالص امنيات مجلس الادارة وجميع العاملين بالبنك بالشفاء العاجل للزميل.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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