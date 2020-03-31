البنك العقاري يكشف عن إصابة أحد موظفيه بفيروس «كورونا»

كشف البنك العقاري المصري العربي عن إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا المستجد .

وقال البنك في بيان إنه فى ضوء حرص مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى على الالتزام بأقصى درجات الشفافية والمصداقية مع عملائه الكرام و الزملاء بالبنك، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن البنك المركزى المصرى ووزارة الصحة المصرية فور صدورها تجاه فيروس كورونا.

وأعلن البنك عن ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا لأحد الزملاء بقطاع التمويل العقارى بمقر المشهدى ( مقر إدارى) والذى كان فى إجازة منذ ١٩/٣/٢٠٢٠ ضمن خطة البنك نحو تخفيض العمالة بالبنك .

وأضاف أنه تقرر إخلاء المبنى بالكامل بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢٠ وحتى يوم الاحد الموافق ٥ ابريل ٢٠٢٠ لإتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية السريعة وتعقيم المبنى ضمانا لصحة وسلامة الزملاء العاملين وعملاء مصرفنا الكرام .

وأكد البنك أنه يجري متابعة حالة الزميل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له وفقا والاجراءات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية مع خالص امنيات مجلس الادارة وجميع العاملين بالبنك بالشفاء العاجل للزميل.