البنك العقاري المصري : 5.598 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول نوفمبر الحالي

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغ 5.598 مليار جنيه، بحلول شهر نوفمبر الحالي.

وأضاف ناجي، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن حجم الأوعية الادخارية بالبنك وصل إلى 225.658 مليار جنيه بحلول نوفمبر 2022، مضيفًا أن إجمالي حجم محفظة التجزئة المصرفية وصل إلى 1.642 مليار جنيه بحلول شهر نوفمبر 2022.

وأشار إلى أن قاعدة عملاء البنك وصلت إلى 82.597 ألف عميل فرد، و3.928 ألف شركة، منوهًا بحجم قروض الشركات الكبري والقروض المشتركة، حيث بلغت 7.488 مليار جنيه بحلول نوفمبر 2022.

وأفاد بأن حجم محفظة التمويل العقاري بلغت 2.228 مليار جنيه، وكذلك المحفظة الائتمانية بالبنك حققت 19.053 مليار جنيه بحلول شهر نوفمبر الحالي.

وكانت “المال” قد حصلت على تصريح خاص من نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي وليد ناجي، بانضمام البنك إلي شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي”،

مؤكدًا أن البنك يُجري حاليًّا اختبار العمل على التطبيق، عن طريق استخدامه من قِبل موظفي البنك بشكل مبدئي.