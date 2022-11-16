البنك العقاري المصري العربي ينضم إلى شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي»

أكد وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن مصرفه انضمّ إلى شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي”. وأضاف ناجي، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن البنك حاليًّا يقوم بإجراء اختبار العمل على تطبيق “إنستاباي”، من خلال استخدامه من قِبل الموظفين.

وقال إن إجمالي حجم المحفظة الائتمانية بالبنك بلغ 19.053 مليون جنيه بحلول شهر نوفمبر الحالي، مضيفًا أن حجم قروض الشركات الكبرى والقروض المشتركة بلغ 7.488 مليون جنيه بحلول نوفمبر الحالي.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن عن البنوك العشرة الأولى التي انضمت إلى “إنستاباي”، وهي: الشركة المصرفية العربية، البنك المصري الخليجي، بنك القاهرة، العربي الأفريقي، العربي، قطر الوطني الأهلي، الإسكندرية، التجاري الدولي، مصر، والبنك الأهلي المصري.

وأعلن البنك المركزي عن إطلاق المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” لعملاء القطاع المصرفي في شهر مارس 2022؛ بهدف تيسير إجراء المعاملات المالية إلكترونيًّا وبشكل سريع.