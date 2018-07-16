البنك العقارى: 300 مليون جنيه مديونيات الشركات المستفيدة من دعم المتعثرين

سهير محمد أكد عمرو كمال رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن إجمالى مديونيات الشركات التى من المقرر أن تستفيد من مبادرة البنك المركزى لدعم المتعثرين بالبنك تقدر بنحو 300 مليون جنيه. وأوضح كمال فى تصريحات خاصة ل"المال" أن عدد العملاء الافراد المستفيدين



سهير محمد



أكد عمرو كمال رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن إجمالى مديونيات الشركات التى من المقرر أن تستفيد من مبادرة البنك المركزى لدعم المتعثرين بالبنك تقدر بنحو 300 مليون جنيه.



وأوضح كمال فى تصريحات خاصة ل”المال” أن عدد العملاء الافراد المستفيدين من المبادرة 1700 عميل وهى ليست قروض تجزئة، ولكنها مديونيات تراكمت على مقاولين قاموا ببناء عمارات، وتم نقلها على السكان.



وكان البنك المركزي قد أعلن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وجميع مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز المالى فى 31 ديسمبر 2017.

وقدر البنك المركزي عدد المستفيدين من هذه المبادرة بأكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد في بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، المصرى لتنمية الصادرات، العقارى المصرى العربى، الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.