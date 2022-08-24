«البنك العقارى» يشارك بـ45 مليون دولار فى قرض لصالح هيئة البترول

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن البنك العقارى المصرى العربى شارك بحصة تبلغ 45 مليون دولار، من إجمالى قرض مشترك قائم لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 1.7 مليار.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن الرصيد الحالى للبنك العقارى من حصته فى القرض المشترك تبلغ 24.2 مليون دولار، بعد سداد الهيئة العامة للبترول جزءا من المديونية.

وكان البنك الأهلى المصرى قد خاطب فى عام 2020 عددا من البنوك المحلية، لتدبير قرض مشترك متوسط الأجل لمدة 5 سنوات، ينتهى فى ديسمبر 2025، بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للبترول.

ويهدف القرض المشترك الذى حصلت عليه الهيئة العامة للبترول إلى المساهمة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب بضمانة من وزارة المالية.

وتمكنت وزارة البترول من تخفيض حجم المستحقات للشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار بنهاية يونيو 2021، وبلغ إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى قطاع البترول والغاز خلال الفترة من 2015/2014 وحتى عام 2020/2019 حوالى 74 مليار دولار.

وتسمح ضمانة وزارة المالية للبنوك بالرجوع بالخصم على حساب الخزانة الموحد لدى «المركزى» فى حال العجز عن سداد أقساط القروض وفق الجدول الزمنى المتفق عليه، ويعد البنك الأهلى المصرى هو الممول الرئيسى للاحتياجات المالية للهيئة العامة للبترول وشركاتها التابعة.