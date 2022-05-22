«البنك العقارى»: محفظة الديون المتعثرة تتراجع إلى 18% وتسجل 4 مليارات جنيه

قال مدحت قمر، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن حجم محفظة الديون المتعثرة بالبنك انخفضت إلى %18 فى مايو الماضى مقابل %61 من عام 2017.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ” المال” – أن إجمالى قيمة محفظة الديون المتعثرة بلغ نحو 4 مليارات جنيه حتى مايو الماضى، مشيرا إلى أن مصرفه نجح فى التعامل مع هذا الملف إلى حد كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى الدعم الكبير الذى يحظى به البنك العقارى من البنك المركزى طيلة الفترات السابقة، مؤكدا أن هذا الدعم مستمر حتى يصل البنك إلى المكانة التى يستحقها فى السوق المصرية .

فى سياق آخر، قال “قمر” إن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات مصرفه، لافتا إلى تمكنه من الوصول بنسبتها إلى %25 من إجمالى محفظة البنك الكلية.

وألزم البنك المركزى المصرى البنوك فى 2016 بتخصيص %20 من محفظتها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل أن يرفع النسبة إلى %25 فى 2020 منها %10 لصالح المشروعات الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بالوصول إلى هذه النسبة بنهاية ديسمبر المقبل.

وأشار “قمر” إلى أن مصرفه يعمل على تطوير بنيته التكنولوجيا لإتاحة وتقديم الخدمات والمنتجات الرقمية والإلكترونية التى يتطلع إليها عملاؤه، لافتا إلى إطلاق المحفظة الإلكترونية بالبنك العقارى الأردنى.

ويمتلك البنك العقارى المصرى العربى 15 فرعا فى الأدرن، و7 فروع فى فلسطين.