«البنك العقارى» فى الأردن يدرس رقمنة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يدرس البنك العقارى فى الأردن، طرح منتج جديد يسمح بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقميًا.

قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن مصرفه فى الأردن وصل إلى مراحل متقدمة فى التحول الرقمى، من ناحية توافر خدمات الإنترنت والموبايل البنكى التى تعمل على تيسير التعاملات المصرفية إلكترونيًا للعملاء.

يذكر أن «المال» حصلت على تصريح خاص من نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، كشف فيه عن استهداف مصرفه فى الأرن تحقيق أرباح تشغيلية قبل الضرائب والمخصصات بقيمة 1.7 مليون دينار بنهاية العام الحالى.

ومنح «العقارى» تمويلات لصالح الشركات الأردنية بلغت قيمتها 165 مليون دينار بنهاية يوليو الماضى، إضافة إلى حجم قروض للأفراد بنحو 138 مليون دينار حتى الفترة المذكورة، وبذلك يصل إجمالى المحفظة إلى 303 ملايين.

وأفاد «ناجى» بأن تقديم البنوك للتمويلات بشكل رقمى –سواء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو غيرها– يعمل على توفير موارد الدولة بشكل كبير وتقليل الكاش، وكذلك على تقديم الخدمات للعملاء بكفاءة عالية.

وعن إمكانية تطبيق تلك الاستراتيجية على المشروعات الكبرى، قال «ناجى»: تختلف طريقة تمويل المشروعات، حسب حجم وظروف كل مشروع على حدة، إذ توجد عدة تفاصيل يتم أخذها فى الاعتبار عند تمويل المشروعات الضخمة، وبالتالى من الصعب تقديمه بالكامل بشكل رقمى، فتوجد اتفاقيات تتم على مستوى إدارى رفيع بين الطرفين من العميل والبنك، وهى الصفقات الضخمة التى تسمى Big Deals.

وتابع «ناجى» أنه من الممكن تطبيق الاستراتيجية الرقمية فى هذه المشروعات لتسهيل العملية، ولكن سيظل هناك جزء مادى لا تستطيع البنوك تخطيه.

يذكر أن البنك العقارى المصرى تأسس عام 1880 لدفع عجلة الاقتصاد المصرى، وتم افتتاحه فى فلسطين عام 1946، إضافة إلى وجوده بقوة فى الأردن.