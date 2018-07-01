البنك العقارى : الشركات أكثر المستفيدين من مبادرة المركزي للمتعثرين

المصرى لتنمية الصادارت : المستفيدين لدينا من مبادرة المركزى للمتعثرين شركات فقطسهير محمدقال بنكان، الأحد، أن أكثر المستفيدين من مبادرة البنك المركزي للمتعثرين هي الشركات وأوضح عمرو كمال رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن أكثر المستفيدين بالبنك من مبادرة المركزى لدعم المتعثر

المصرى لتنمية الصادارت : المستفيدين لدينا من مبادرة المركزى للمتعثرين شركات فقط





سهير محمد



قال بنكان، الأحد، أن أكثر المستفيدين من مبادرة البنك المركزي للمتعثرين هي الشركات



وأوضح عمرو كمال رئيس البنك العقارى المصرى العربى أن أكثر المستفيدين بالبنك من مبادرة المركزى لدعم المتعثرين سيكون من الشركات

وأوضح كمال فى تصريحات خاصة لـ “المال” أنه جارٍ حصر عدد الشركات المستفيدة من المبادرة

وأشار إلى أن الأفراد الذين يمكن أن يستفيدوا منها عددهم ليس كبيرا.



وأكد كمال أن المبادرة “ممتازة ” لأنها تعمل على دعم المتعثرين, ودعم الاقتصاد ككل

وعن توقعات لانضامام بنوك أخرى للمبادرة بالإضافة إلى البنوك العامة قال كمال أن هذا يتوقف على سياسة كل بنك وتوجهاته

وفي السياق ذاته، أكدت ميرفت سلطان رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات |أنه جارى حصر العملاء المستفيدين من مبادرة البنك المركزى التي أطلقها لمساندة المتعثرين من الافراد والشركات

وقالت سلطان فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن المستفيدين من المبادرة سيكون من الشركات فقط؛ لأن البنك أطلق محفظة تمويل منتجات التجزئة المصرفية حديثاً، ولا يوجد متعثرين من هذه الفئة.



وأشارت سلطان إلى إنه من المتوقع أن يكون عدد الشركات التى يمكن أن تستفيد من المبادرة سواء المتوسطة أو الصغيرة لن يكون عدد كبير ,مؤكدة أن البنك متضامن مع المبادرة ويعتبر نفسه جزء من لا يتجزأ منها .

وكان البنك المركزي كشف قبل نهاية الاسبوع الماضى ، عن تفاصيل مبادرة مساندة العملاء المتعثرين لدعم التنمية الاقتصادية وحل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى والتى تسى حتى نهاية العام الجارى .

وقال المركزي في بيان، إن المبادرة تستهدف تسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

ومن المتوقع أن تستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد في بنوك الأهلى المصرى،و مصر، و القاهرة، و المصرى لتنمية الصادرات، والعقارى المصرى العربى، والزراعى المصرى، المصرف المتحد، و التنمية الصناعية والعمال المصرى

وتتضمن المبادرة إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسدده والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين في 31/12/2017 نقداً في موعد غايته 31/12/2018.