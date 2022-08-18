البنك العقارى الأردنى يستهدف تحقيق أرباح بقيمة 1.7 مليون دينار بنهاية العام

يستهدف البنك العقارى الأردنى- التابع للبنك العقارى المصرى العربي- تحقيق أرباح تشغيلية قبل الضرائب والمخصصات بقيمة 1.7 مليون دينار أردنى- تعادل 45.9 مليون جنيه مصرى بنهاية العام الحالي.

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربي، إن «العقارى الأردنى» منح تمويلات لصالح الشركات المحلية بلغت قيمتها 165 مليون دينار بنهاية يوليو الماضى.

وأضاف ناجى، فى تصريحات، لـ«المال»، أن حجم القروض التى منحها البنك الأردنى لعملائه من الأفراد بلغ 138 مليون دينار حتى الفترة المذكورة، وبذلك يصل إجمالي المحفظة إلى 303 ملايين دينار.

وأشار إلى أن حجم ودائع البنك سجل 400 مليون دينار، فيما بلغت قاعدة عملائه 31 ألفًا.

ويمتلك البنك العقارى المصرى العربى مصرفًا فى الأردن منذ عام 1951 تصل شبكة فروعه حاليًّا إلى نحو 16 منتشرة بأنحاء المملكة.

وقال ناجى إن رأسمال البنك العقارى الأردنى يقدر بنحو 50 مليون دينار، بما يعادل مليار جنيه.

وحقق البنك العقارى المصرى العربى أرباحًا قبل الضرائب، خلال النصف الأول من عام 2022، بنحو 264 مليون جنيه، وفقًا لبيان نتائج أعمال البنك.

ووفقًا لبيانات البنك، بلغ معدل النمو السنوى المركب فى إجمالى الودائع 49%، لتصل إلى 217.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 29.7 مليار بنهاية يونيو 2017،

كما بلغ معدل النمو السنوى المركب فى إجمالى محفظة القروض نحو 16% لتصل إلى 29.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 مقابل 17.9 مليار بنهاية يونيو 2017.

كما أظهرت النتائج انخفاضًا فى صافى القروض غير المنتظمة من يونيو 2017 حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 3.9 مليار جنيه، لتصل نسبتها إلى إجمالى القروض 12.9% بنهاية يونيو 2022، مقابل 41.5% بنهاية يونيو 2017.