البنك العربي يفتتح فرع أركان بلازا في موقعه الجديد بمدينة الشيخ زايد

افتتح البنك العربي مؤخراً فرعه في أركان بلازا في موقعه الجديد والواقع في قلب مدينة الشيخ زايد، في إطار خطة البنك الهادفة إلى تعزيز شبكة فروعه في مصر، وتوفير خدمات تتميز بأعلى مستوى من المرونة والخصوصية.

ويضم الفرع الجديد إلى جانب

، مركزاً متخصصاً لعملاء برنامج “إيليت” وموظفين مخصصين لخدمة عملاء برنامج “عربي بريميوم”، بالإضافة إلى جهاز الخدمة الذاتية الذي يقدم خدمات إعادة إصدار بطاقة الدفع الصراف الآلي وإصدار كشوفات الحساب ذاتياً وفورياً.

كما يضم أجهزة الصرافات الآلية التي تقدم باقة من الخدمات على مدار الساعة للعملاء، بشكل يتيح لهم إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان.

وبهذه المناسبة، قالت

، مدير شبكة الفروع في البنك العربي – مصر: “يأتي افتتاح فرع أركان بلازا في موقعه الجديد ضمن حرص البنك العربي المستمر على الارتقاء بالخدمات المصرفية التي يقدمها من خلال شبكة فروعه في مصر، وبالشكل الذي يمنح عملاءنا تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر وفق أحدث المعايير وبما يواكب أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية”.

وأضافت: “يقدم الفرع الجديد تجربة مصرفية فريدة وحديثة لعملائنا من خلال العديد من الخدمات المتكاملة التي تلبي متطلبات مختلف الشرائح والقطاعات وذلك ضمن خطة التوسع التي يعمل بموجبها البنك”.

وتجدر الإشارة الى أن الفرع الجديد يقدم كافة الخدمات المصرفية المعتادة مثل فتح الحسابات بمختلف أنواعها والقروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المباشرة (عربي اون لاين وعربي موبايل وغيرها) على مدار الساعة، والتي تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفيّة بمنتهى السهولة واليسر من تحويلات ودفع الفواتير وإصدار كشوف حسابات العملاء وغيرها.

إلى جانب باقة الخدمات المصرفية المعتادة فقد تم تجهيز الفرع الجديد بمجموعة من أحدث الخدمات المصرفية الرقمية والتي سيتم تفعيلها للعملاء خلال الفترة القادمة. كذلك أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة ضمن تطبيقه “عربي موبايل” والتي تتيح للعملاء إمكانية فتح الحسابات لدى البنك الكترونياً من خلال خطوات بسيطة وآمنة وسريعة باستخدام الهواتف الذكية.

يُذكر أنّ البنك العربي حصل مؤخراً على العديد من الجوائز من جهات عالمية مرموقة كان من أبرزها جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2022، وذلك للعام السابع على التوالي، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للأفراد في مصر للعام 2022، من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية.