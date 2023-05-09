البنك العربي يفتتح فرعا جديدًا في محافظة أسيوط

افتتح البنك العربي مؤخراً فرعه الجديد في محافظة اسيوط، والذي يقع في 47 شارع الجمهورية، وهو الفرع الأول للبنك في صعيد مصر، وذلك في إطار خطة البنك الهادفة إلى تعزيز وتحديث شبكة فروعه ومراكز خدماته الذاتية في مصر، وتوفير مستويات خدمة تواكب متطلبات واحتياجات عملائه وفق أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية.

ويضم الفرع الجديد، إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية، مركزا متخصصا لعملاء برنامج “إيليت” وموظفين مخصصين لخدمة عملاء برنامج “عربي بريميوم” وعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الحلول المصرفية والتمويلية المتنوعة والمتكاملة للعملاء من قطاع الشركات، كما يضم الفرع أجهزة الصرافات الآلية التي تقدم باقة من الخدمات على مدار الساعة للعملاء بشكل يتيح لهم إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان.

البنك العربي والشمول المالي

وبهذه المناسبة، قال محمد الحلواني،

– مصر: “نحرص في البنك العربي على تعزيز مستوى الشمول المالي في مصر، من خلال توسيع وتحديث شبكة فروعنا والارتقاء المستمر بمستوى خدماتنا المصرفية التي نوفرها، بالإضافة إلى تقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجات عملائنا المختلفة وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بأحدث الوسائل التكنولوجية في الصناعة المصرفية”.

وأضاف: “يقدم فرع أسيوط تجربة مصرفية مميزة وحديثة لعملائنا، من خلال العديد من الخدمات المصرفية الرقمية والتقليدية المتكاملة التي تلبي متطلبات مختلف الشرائح والقطاعات”.

ما الذي يقدمه فرع البنك العربي الجديد؟

وتجدر الإشارة إلى أن

يقدم كافة الخدمات المصرفية المعتادة، مثل فتح الحسابات بمختلف أنواعها والقروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية المباشرة (عربي اون لاين وعربي موبايل وغيرها) والتي تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفيّة بمنتهى السهولة واليسر من تحويلات ودفع الفواتير وإصدار كشوف حسابات العملاء وغيرها.

وقد أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة ضمن تطبيقه “عربي موبايل” والتي تتيح للعملاء إمكانية فتح الحسابات لدى البنك إلكترونياً من خلال خطوات بسيطة وآمنة وسريعة باستخدام الهواتف الذكية.