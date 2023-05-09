البنك العربي يفتتح فرعا جديدًا في محافظة أسيوط

افتتح البنك العربي مؤخراً فرعه الجديد في محافظة اسيوط، والذي يقع في 47 شارع الجمهورية، وهو الفرع الأول للبنك في صعيد مصر، وذلك في إطار خطة البنك الهادفة إلى تعزيز وتحديث شبكة فروعه ومراكز خدماته الذاتية في مصر، وتوفير مستويات خدمة تواكب متطلبات واحتياجات عملائه وفق أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية.
ويضم الفرع الجديد، إلى جانب الخدمات المصرفية التقليدية، مركزا متخصصا لعملاء برنامج “إيليت” وموظفين مخصصين لخدمة عملاء برنامج “عربي بريميوم” وعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الحلول المصرفية والتمويلية المتنوعة والمتكاملة للعملاء من قطاع الشركات، كما يضم الفرع أجهزة الصرافات الآلية التي تقدم باقة من الخدمات على مدار الساعة للعملاء بشكل يتيح لهم إجراء العديد من المعاملات المصرفية الفورية بمنتهى السهولة والراحة والأمان.
البنك العربي والشمول المالي
وبهذه المناسبة، قال محمد الحلواني،
وأضاف: “يقدم فرع أسيوط تجربة مصرفية مميزة وحديثة لعملائنا، من خلال العديد من الخدمات المصرفية الرقمية والتقليدية المتكاملة التي تلبي متطلبات مختلف الشرائح والقطاعات”.
ما الذي يقدمه فرع البنك العربي الجديد؟
وتجدر الإشارة إلى أن
وقد أطلق البنك العربي مؤخراً خدمة ضمن تطبيقه “عربي موبايل” والتي تتيح للعملاء إمكانية فتح الحسابات لدى البنك إلكترونياً من خلال خطوات بسيطة وآمنة وسريعة باستخدام الهواتف الذكية.