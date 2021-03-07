البنك العربي يطلق حملة خاصة بمناسبة عيد الأم

تتزامن هذه الحملة مع مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً ويهدف من هذا العرض الى توفير قيمة مضافة ومميزة لعملاء البنك

أطلق البنك العربي حملة ترويجية خاصة لحاملي بطاقاته الائتمانية، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ”عيد الأم” ابتداء من شهر مارس، وتتيح الحملة والتي تستمر حتى تاريخ 31/03/2021 لحاملي بطاقات البنك العربي الائتمانية.

ويتيح فرصة الاستفادة من استرداد نقدي بنسبة 15% من قيمة مشترياتهم، وذلك عند استخدامهم لبطاقاتهم للشراء من محلات المجوهرات، والأدوات الكهربائية، والأدوات المنزلية.

قال محمد الحلواني، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – مصر: “يحرص البنك العربي على إطلاق عروض وحملات مميزة تلبي احتياجات عملائه الكرام وتقدم مكافآت مميزة لحاملي بطاقاته بما يتناسب مع تطلعاتهم ومتطلباتهم”.

وأضاف أن “تتزامن هذه الحملة مع مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً ونهدف من هذا العرض الى توفير قيمة مضافة ومميزة لعملائنا بهذه المناسبة عند استخدامهم لبطاقات البنك العربي الائتمانية للدفع لدى نقاط البيع المختلفة او الشراء من خلال الانترنت ضمن فئات التجار المشاركة من خلال ميزة الاسترداد النقدي”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بطاقات البنك العربي تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفي أي وقت عن طريق تطبيق “عربي موبايل” والخدمة المصرفية عبر الانترنت “عربي أون لاين”، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمة التقسيط المريح لدى مجموعة واسعة من المتاجر، طبقاً للشروط والأحكام الخاصة بالخدمة.