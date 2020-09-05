البنك العربي يطلق تحديث لتطبيق «عربي موبايل» للخدمات المصرفية عبر الإنترنت ﻿

من خلال الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان.

أصدر البنك العربي نسخة محدثة من تطبيق “عربي موبايل” بتصميم جديد يتضمن باقة واسعة من الحلول البنكية الرقمية التي تتيح لعملاء البنك إنجاز الكثير من المعاملات المصرفية عبر الإنترنت من خلال الهواتف الذكية وأجهزة التابلت ضمن أعلى مستويات السهولة والأمان.

ويأتي إطلاق النسخة الجديدة من التطبيق في إطار خطة البنك الهادفة إلى تبني أحدث التكنولوجيا الرقمية على صعيد الصناعة المصرفية وتوظيفها لخدمة عملائه.

ويشكل تطبيق “عربي موبايل” المطور إضافة نوعية إلى مجموعة خدمات البنك العربي الرقمية من خلال ما يقدمه من مزايا صممت خصيصاً لتمنح عملاء البنك المزيد من المرونة والراحة لإتمام معاملاتهم المصرفية في أي وقت ومن أي مكان.

وتشمل المزايا التي يقدمها التطبيق بنسخته الجديدة: الاشتراك الفوري بالخدمة، وإمكانية إضافة مستفيدين جدد لتحويل الأموال إليهم بكل يسر، وكذلك إمكانية تنفيذ حوالات دورية، وتسديد المبالغ المستحقة على البطاقات الائتمانية، وإرسال حوالات محلية ودولية باستخدام رقم الحساب البنكى الدولى IBAN.

كما يتيح التطبيق للعميل ايضا معرفة رقم الحساب الدولى IBANالخاص بكل حساب من حساباته؛ وطلب منتجات وخدمات مصرفية متعددة كالبطاقات الائتمانية والاطلاع على تفاصيل جميع الحسابات بشكل مفصل إلى جانب التصميم الخاص المستوحى من نوع حساب العميل بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

وفي تعليقه على هذا التحديث، قال محمد الحلواني – رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد فى البنك العربي – مصر: “نواصل في البنك العربي تطوير وتحسين خدماتنا المصرفية الرقمية لتوفير قيمة مضافة لعملائنا الكرام بما يواكب أحدث التطورات التكنولوجية في الصناعة المصرفية وبالشكل الذي يلبي احتياجاتهم ويتناسب مع أسلوب حياتهم”.

وأضاف: “من خلال تطبيق عربي موبايل الجديد والمطوّر، نقدم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية التي يستطيع العملاء استخدامها وإجراء معاملاتهم المصرفية المختلفة من خلالها بكل سهولة ويسر مما يوفر الوقت والجهد”.

ومن الجدير بالذكر أن البنك العربي يقدم لعملائه حلول مصرفية رقمية متكاملة تشمل إلى جانب تطبيق عربي موبايل، خدمة عربي أون لاين، هذا الى جانب شبكة الصرافات الآلية الحديثة التابعة للبنك بما فيها الصرافات الآلية لخدمة العملاء من السيارات (Drive Thru).

كما سيقدم البنك لعملائه من خلال قسم الخدمة الذاتية في فرعه الجديد “فرع القاهرة الجديدة” باقة من الخدمات المصرفية الرقمية والتي سيتم تفعيلها للعملاء خلال الفترة القادمة. هذا وتتوفر النسخة الجديدة من تطبيق عربي موبايل لعملاء البنك العربي من خلال آبل ستور وجوجل بلاي وهواوي جاليري.