البنك العربي يطلق النسخة الثانية من مبادرة رواد أعمال صناعة التكنولوجيا المالية «Fintech Bootcamp»

أطلق البنك العربي مؤخرًا النسخة الثانية من برنامج “Fintech Bootcamp” الخاص برواد الأعمال المتخصصين في صناعة التكنولوجيا المالية في مصر؛ وذلك عقب النجاح الذي حقّقه البرنامج في نسخته الأولى التي تم إطلاقها العام الماضي.

ويأتي إطلاق النسخة الثانية من برنامج “Fintech Bootcamp” الذي تم تنظيمه من قبل مسرع الأعمال التابع لـ البنك العربي في مصر “AB Accelerator” في إطار نهج البنك الهادف إلى تعزيز ودفع الابتكار في صناعة التكنولوجيا المالية؛ من خلال تحويل الأفكار الإبداعية الواعدة إلى منتجات وحلول تكنولوجية مصرفية مرنة بما ينسجم مع احتياجات وتوقعات العملاء المتغيرة من مختلف الفئات والقطاعات.

ورشة عمل تأهيلية مكثفة

والتحق أصحاب الأفكار التي وقع عليها الاختيار في ورشة عمل تأهيلية مكثفة استمرت في الفترة ما بين 18 – 22 سبتمبر الماضي؛ حيث استطاع من خلالها رواد الأعمال تطوير أفكارهم وصقل مهاراتهم؛ عبر تقييم أفكارهم المقترحة والتحقق من ملاءمتها للسوق وإمكانية تنفيذها.

يأتي ذلك وفقًا لاستراتيجيات ومنهجيات مدروسة على أيدي رواد صناعة الـ Fintech ومختصين من البنك العربي مصر، بما يكفل للرياديين اكتساب الخبرات والإرشاد من نماذج ناجحة من مستشارين مصرفيين ورواد أعمال ومتحدثين مؤثرين في هذا المجال.

واختتمت المبادرة فعالياتها باختيار أفضل 3 أفكار؛ حيث قام الرياديون بعرض مشاريعهم ومناقشتها أمام لجنة تحكيم ضمّت ممثلين من الإدارة العليا في البنك العربي مصر بالإضافة إلى مستثمرين مستقلين.

وحصل الفائزون على جوائز نقدية من البنك كدعم لهم لمواصلة العمل على تحقيق وتطوير أفكارهم ومشاريعهم.

وقد فازت بالمركز الأول شركة “Haktiv ” بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه مصري.

فازت بالمركز الثاني شركة “Credify” بجائزة قيمتها 75 الف جنيه، فيما تحصلت شركة “Receety” على المركز الثالث بجائزة قيمتها 50 ألف جنيه.

مسرعة أعمال البنك العربي

وتهدف مسرعة أعمال البنك “AB Accelerator” إلى تشجيع تبني التكنولوجيا المبتكرة والاعتماد على المنتجات والحلول التكنولوجية المصرفية الناشئة، ودعم الشركات الريادية من خلال وضعها على مسار نمو قوي يشكّل نقطة عبور راسخة نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتسعى مسرعة “AB Accelerator” إلى أن يكون جزءًا فاعلًا ضمن البيئة المحفّزة لنمو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مصر وذلك من خلال الاستثمار في المرحلة الأولية للمشاريع الريادية في هذا المجال من أجل تحقيق رؤية البنك العربي بتعزيز الابتكارات والنهوض بصناعة التكنولوجيا المالية.

دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة

وفي تعليقها على إطلاق النسخة الثانية من “Fintech Bootcamp”، قالت حبيبة حلمي، رئيسة قسم الابتكار في البنك العربي – مصر: “نسعى من خلال “Fintech Bootcamp” لدعم الرياديين والشركات الناشئة من خلال ربطهم بالخبراء والمختصين من البنك بهدف مشاركة معرفتهم وإرشادهم مجسدين بذلك نماذج ناجحة وخبرات متينة اكتسبوها عبر سنين من الخبرة والتحديات في هذا القطاع”.

وأضافت: “يضع البنك العربي هذه المبادرة ضمن أولوياته ويسعى من خلالها لبناء علاقات طويلة الأمد مع المتقدّمين ومواصلة الدعم لهم، حيث يستمر البنك العربي بمتابعة الشركات الناشئة التي شاركت في النسخة الأولى العام الماضي والتي لاقت إقبالًا مميزًا ونجاحًا لافتًا”.

وتابعت: يأتي إطلاق النسخة الثانية لدعم الجهود والقدرات الريادية ونسعى لصقل أفكارهم ومهاراتهم ومساعدتهم للاستفادة من الموارد التي وفرناها لهم من خلال ورش العمل”.

يُذكر أنّ البنك العربي بدأ نشاطه في مصر في العام 1944 ولديه حاليًا 44 فرعًا منتشرة في مواقع رئيسية عبر مدن ومحافظات الجمهورية. ويمتلك البنك العربي واحدةً من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالميًا، والتي تضم أكثر من 600 فرع عبر 5 قارات.

ويمكن للرياديين المصريين الذين يرغبون في الانضمام إلى مسرع أعمال البنك “AB Accelerator” تقديم طلب من خلال الرابط: www.abaccelerator.co/apply-now أو إرسال بريد إلكتروني إلى: [email protected] الذي أُطلق خصيصًا لتلقّي الاستفسارات واستمارات الطلب.