البنك العربي المتحد يتعاون مع كيندريل لتحويل أصول بياناته رقميًا

أعلن اليوم البنك العربي المتحد عن إبرام اتفاقية تعاون مع “كيندريل” العاملة في خدمات البنية التحتية وخدمات تقنية المعلومات .

ومن المنتظر أن تدعم كيندريل البنك العربي المتحد في رحلتها إلى تصميم نموذج جديد للبيانات المؤسسية واعتماده، وتحويل أصول بياناته رقميًا.

تأسّس البنك العربي المتحد عام 1975، ويُعدّ أحد أقدم المصارف في دولة الإمارات. ويحرص البنك على الاستثمار المستمرّ في القدرات الرقمية والتحليلية لتقديم حلول مالية أفضل وتجربة مميزة للعملاء.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل كيندريل مع البنك العربي المتحد على استخلاص كميات كبيرة من البيانات الأولية من مختلف الأنظمة، وتحويلها لشكلٍ منظّم وقابل للتنفيذ، وإيجاد آلية استعراض موحدة للبيانات داخل المؤسسة. ستعمل هذه المبادرة على اكتمال أعمال البنك وتعزيز تجربة العملاء، زيادة إنتاجية الموظفين وضمان إدارة البيانات وحمايتها.

قال أيمن القدسي، رئيس تقنية المعلومات لدى البنك العربي المتحد: “نحن بحاجة إلى جهود لتسخير قوة البيانات المصرفية، وقد أنشأنا هيكلاً متطوراً لإدارة البيانات يضمن أحدث العمليات التحليلية لدفع النتائج عبر جميع منصاتنا وقنوات التسليم “.

وأضاف: “نحن نحقق أيضًا تقدمًا كبيرًا في الأتمتة من خلال تحويل المنصات الأساسية إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. كما يعزز البنية التحتية لتخزين بيناتنا وكذلك يساعد المشهد الأمني أثناء العمل مع كيندريل لتحويل جمع بياناتنا المنظمة والغير منظمة إلى منصة ذكية معتمدة. وستعمل هذه المبادرة على تحسين تجربة عملائنا، وفهم سلوكياتهم واتجاهاتهم، ونتمكن من تصميم وتقديم عروض مخصصة لكل عميل، وتحسين قرارات الإقراض، والقدرة على الاحتفاظ بالإضافة إلى تقليل الإحتيال وضمان الإمتثال للتقارير التنظيمية والقوانين المطبقة “.

وقال امرى يالكين ، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك العربي المتحد: “قامت العديد من العلامات التجارية، بدءًا من منصات التسوق عبر الإنترنت إلى خدمات البث، ببناء تجارب رقمية سلسة وفعالة في بداية الجائحة، مما وفرت للمستهلكين مجموعة واسعة من الخيارات والتفاعلات الشخصية في الوقت المناسب. ومع ذلك، لا يزال يتعين على القطاع المصرفي تلبية نفس المستوى من الخدمات، كما يعتقد جزء من العملاء أنهم يتلقون إرشادات شخصية فيما يتعلق بقراراتهم المالية.

و ختم يالكين بالقول: “نؤمن في البنك العربي المتحد في مجال الأعمال المصرفية للأفراد بأهمية القرارات المبنية على البيانات وتجارب العملاء المفصلة. ويظهر تعاوننا مع كيندريل التزامنا بوضع البيانات في أوائل قراراتنا، مما يؤدي إلى تبادل قيمة مثمرة ومستدامة مع عملائنا. وأثق بأن كيندريل ستلعب دورًا مهماً في رحلة تطور البنك في تحويل أصول البيانات الخاصة بها ووضعها كمكونات رئيسية لنماذج مشاركة العملاء، وستمكننا من تقديم حلول وتجارب مالية مخصصة. “

من جانبها، قالت فينيولا موريس، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيندريل في الشرق الإوسط، إن تحسين تجربة العملاء في أي قطاع من قطاعات الأعمال يُعدّ مُفتاح نجاح للمؤسسات، مُعربةً عن فخرها بدعم البنك العربي المتحد في مساعيه الرامية إلى تسخير قوة بياناته بالكامل لتقديم أفضل تجربة للعملاء وأنسب عروض مخصّصة لتلبية احتياجاتهم. وأضافت: “تزداد حاجة البنوك والمؤسسات المالية اليوم إلى إيلاء استراتيجياتها الخاصة بالبيانات مزيداً من الاهتمام لتجنب المخاطر التي ينطوي عليها التأخر في تلبية احتياجات العملاء”.