البنك العربي الافريقى يطلق خدمة صرف الراتب مقدماَ” لعملاء خدمة دفع المرتبات الخاصة

تتيح خدمة صرف الراتب مقدماَ إمكانية الحصول على تسهيل يصل إلى 90% من قيمة الراتب الشهري الخاص بالعميل

أطلق البنك العربي الافريقى الدولي خدمة “صرف الراتب مقدماَ” لجميع عملاء خدمة دفع المرتبات الخاصة، التي تمكن عملائه من تلبية احتياجاتهم الطارئة وغير المتوقعة وتخفيف أعبائهم المالية في ظل الظروف الراهنة لجائحة كورونا.

تتيح خدمة صرف الراتب مقدماَ إمكانية الحصول على تسهيل يصل إلى 90% من قيمة الراتب الشهري الخاص بالعميل بحد أدني 1,000 جنيه مصري وحد أقصى 100,000 جنيه مصري بدون فائدة وبدون رسوم سداد أو إلغاء مع إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل شهرياّ.

وبإمكان العميل سحب الرصيد مباشرة من شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك على أن يتم سداد المبلغ تلقائياً من مرتب العميل للشهر التالي مع إمكانية إعادة استخدام حد التسهيل مرة اخري في حالة عدم طلب إلغاء الخدمة.

وتأتى تلك الخدمة في إطار حزمة من مختلف الخدمات المصممة خصيصاً لتسهيل الأعباء على عملاء البنك العربي الافريقى الدولي خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد و منها على سبيل المثال، المشاركة في مبادرة البنك المركزي المصري لتأجيل الأقساط وديون العملاء التي توافقت مع الظروف الاقتصادية وحدت من خسائر أصحاب الأعمال والموظفين المتضررين في كافة القطاعات.

وقالت رانيا إلهامي، مدير إدارة تطوير منتجات التجزئة المصرفية “إن البنك يسعى باستمرار إلى تطوير المنتجات والخدمات التي تلائم احتياجات العملاء ولا يقتصر ذلك على البحث المتواصل عن حلول لاحتياجات العملاء المختلفة و إنما يهدف لإيجاد قيمة مضافة يقدمها البنك دائماً لتوفير الخدمات والبرامج التي تلبي هذه الاحتياجات.”