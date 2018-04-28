البنك العربي الإفريقي يكرم الفائز ببطولة الجونة الدولية للاسكواش

المال - خاص فاز اللاعب المصرى مروان الشوربجي فى نهائيات بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش على نظيره المصري علي فرج فى مباراة يسودها روح التنافس و الشغف للحصول على لقب بطولة العالم و التى تعد من أهم سبع بطولات دوليةكما فازت اللاعبة المصرية رنيم الوليلي على نظيرتها اللاعبة المصرية نور ال

المال – خاص

فاز اللاعب المصرى مروان الشوربجي فى نهائيات بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش على نظيره المصري علي فرج فى مباراة يسودها روح التنافس و الشغف للحصول على لقب بطولة العالم و التى تعد من أهم سبع بطولات دولية

كما فازت اللاعبة المصرية رنيم الوليلي على نظيرتها اللاعبة المصرية نور الشربيني فى نفس البطولة. كما حضر نهائيات البطولة وزير الشباب و الرياضة المهندس خالد محمد عبد العزيز و وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط و اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

و تعليقا على تكريم الفائز، قال حسن عبد الله: ” شاهدنا تميز أبنائنا من اللاعبين و اللاعبات المصريين الذين استطاعوا بمثابرتهم و إصرارهم بالفوز على أبطال العالم من كافة الجنسيات و منح مصر لقب البطولة.”

وأضاف عبد الله: “لثقة البنك فى قدرة و تفوق اللاعبين المصريين فى رياضة الاسكواش أخذ البنك على عاتقه تدعيم هذه البطولة لسبع أعوام و منذ نشأتها حتي أصبحت واحدة من أهم سبع بطولات حول العالم .”

فيما قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة:” أنا فخور بابطالنا و بالإنجازات التى حققوها حتى وصلت البطولة للعالمية ووضعت مصر على خريطة الاسكواش الدولية.”

و انتهى دور الربع النهائي في بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش حيث تأهل ثلاثة لاعبين مصريين وهم علي فرج، نور الطيب ورنيم الوليلي لينتقلوا إلى دور النصف النهائي بالإضافة الى محمد الشوربجي ومروان الشوربجي ونور الشربيني ليصل عدد المتأهلين المصريين إلى نصف النهائي 6 لاعبين.

والبطولة هذا العام بمشاركة أفضل 112 لاعبًا ولاعبة من 17 دولة. وشارك في بطولة الرجال 7 لاعبين مصريين من أول 10 لاعبين في التصنيف العالمي ولعبت 4 لاعبات مصريات من أول 5 لاعبات في التصنيف العالمي.