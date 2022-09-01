البنك العربي الأفريقي : 848.8 مليون دولار محفظة التجزئة المصرفية بنهاية يونيو

كشفت القوائم المالية للبنك العربي الإفريقي الدولي أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بالبنك سجل نحو 848.77 مليون دولار بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 878.79 مليون دولار بنهاية العام الماضي.

كما سجلت محفظة قروض العملاء نحو 5.136 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، مقابل 5.014 مليار دولار بنهاية 2021، بنمو 2.4% خلال النصف الأول.

فيما ارتفعت محفظة القروض العقارية للأفراد غلى 59.971 مليون دولار، مقابل 66.444 مليون بنهاية العام الماضي.

وسجلت إجمالي أصول البنك بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 13.988 مليار دولار، مقابل 15.344 مليار بنهاية العام الماضي.