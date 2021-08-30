البنك العربي الأفريقي يوقع اتفاقية تعاون مع الجامعة البريطانية لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة البريطانية لتوفيرأحدث حلول الدفع الرقمية الآمنة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة البريطانية للحد من التعامل النقدي وإتاحة حلول جديدة للدفع الإلكتروني تماشياً مع استراتيجية ونهج الدولة للتحول الرقمي والحد من التعاملات النقدية.

وسوف تتيح الاتفاقية للطلاب إمكانية سداد مصروفات التقديم للجامعة ومصروفات العام الدراسي من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة أوماكينات نقاط البيع POS لتيسير عملية الدفع على الطلاب والأهالي.

وقالت دينا زكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الأفريقى الدولي: “يمثل التحول الرقمي أهمية كبيرة في ظل الظروف الطارئة التي فرضت على العالم بسبب جائحة كورونا، ودعم التكنولوجيا المالية التي تسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية أصبح اتجاه السوق العام، لذلك يحرص البنك العربي الأفريقي الدولي على توفير الدعم والخدمات الرقمية لمختلف القطاعات و خاصة قطاع التعليم لتيسير عملية الدفع الإلكتروني لطلبة المدارس و الجامعات، ونحن فخورون بأننا سنقدم خدماتنا لمؤسسة تعليمية متميزة مثل الجامعة البريطانية”.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك 2021-2025 الساعية للتحول الرقمي والتوسع في المدفوعات الإلكترونية وميكنة العديد من عمليات وخدمات البنك.