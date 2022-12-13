البنك العربي الأفريقي يمنح مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر 100 مليون جنيه

أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر توقيع اتفاقية تمويل مع البنك العربي الأفريقي الدولي، بقيمة 100 مليون جنيه؛ وذلك بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر ومساعدتها على التطور والنمو.

وأكد الجانبان، أن توقيع تلك الاتفاقية يأتي في إطار الحرص على مواكبة خطط واستراتيجيات البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية؛ لتحقيق الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية “مصر 2030”.

الاحتياجات التمويلية

وبهذه المناسبة، أكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن توقيع اتفاقية تعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي يسهم في إتاحة الاحتياجات التمويلية إلى أكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاته.

وأضافت أن المؤسسة حريصة على المساهمة في زيادة محفظة التمويلات الموجهة لنشاط المشروعات متناهية الصغر، والذي يمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الراهنة، منوهة إلى أن أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر شهدت قفزة ملموسة لتصل إلي نحو 64.6 مليار جنيه لخدمة 4.5 مليون عميل بنهاية يونيو 2022.

من جانبه، صرح تامر خليفة مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الافريقي الدولي: “يأتي هذا الاتفاق تماشيًا مع استراتيجية البنك 2021-2025 بأن يصبح هناك تنوع في محفظة البنك بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، وذلك استنادًا إلى خبرة العربي الأفريقي الدولي الطويلة في توفير الحلول التمويلية لقطاع الشركات على مدار الأعوام، حيث تعتبر تلك المشروعات عاملًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التمويل المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل، بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

وأشارت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لـ مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن توقيع اتفاقية التعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي يأتي في إطار الحرص الدائم على تنويع مصادر التمويل.

وأضافت أن المؤسسة لديها تاريخ ائتماني قوي؛ حيث تتعاون حاليًا مع 7 بنوك حكومية وخاصة عاملة فى القطاع المصرفي المصري وأن نشاط التمويل متناهي الصغر يساهم في خلق العديد من فرص العمل، كما يعزز النمو الاقتصادي .

وأشارت إلى قدرة المؤسسة على مواصلة الأداء المتميز، وتحقيق معدلات نمو قوية في أرصدة التمويل وقاعدة العملاء خلال الفترة المقبلة؛ مما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز دور القطاع الذي يساهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم النشاط الاقتصادي.

وأضافت أن المؤسسة تتيح العديد من المنتجات التمويلية المتنوعة التي تناسب مختلف شرائح المجتمع من السيدات، والتي تشمل منتجات “التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي والتكميلي”، مما يساهم فى تمكين السيدات من الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهن بسهولة ويسر.

وعبر محمد حسين، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربي الأفريقي الدولي عن سعادته بتلك الاتفاقية؛ لما تسهم به من دور فعال فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر؛ حيث تساهم تلك المشروعات في توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة وزيادة الإنتاج والدخل.

وأكد اهتمام البنك العربي الأفريقي الدولي بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من استراتيجيته وتماشيًا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي لزيادة معدلات التنمية وتقليل نسب البطالة.