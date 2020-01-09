البنك العربي الأفريقي يقرض شركة بريميوم 200 مليون جنيه لتمويل توسعات 2020

منح البنك العربي الأفريقي شركة بريميوم تسهيلات ائتمانية تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه لتنمية محفظة الشركة للتمويل الاستهلاكي، وقد سرعت هذه التسهيلات الائتمانية نشاط الشركة وساهمت في نموها، كما شارك العربي الأفريقي مؤخراً في توريق محفظة الشركة بإصدار سندات ب 167 مليون جنيه.

وقال شريف علوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي إن البنك يثق في الإمكانيات المتوافر لدى الشركة والإستراتيجيات الطموحة للخدمات الائتمانية الدولية، وقدرتها على الإستفادةمن النمو الهائل الذي يشهده قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية حالياً.

وأضاف علوي:” انعكس النمو الهائل الذي حققته شركة بريميوم خلال العامين الماضيين في حجم تمويل الشركة، ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق هذه الشراكة وتحقيق أهدافاً جديدة معاً”.

وتعليقاً على الشراكة صرح بول انطاكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريميوم، بأن شركة بريميوم أول من قدمت الائتمان الاستهلاكي في 2002، موضحًا أن استراتيجية الشركة لتحصيل الديون تضمن للمستهلكين الحد الأدنى من معدلات التعثر في السداد، إلى جانب معايير الخدمة المتميزة، وهو ما مكن الشركة من الحصول على هذا المستوي العالي من الثقة من مؤسسة مالية مرموقة مثل البنك العربي الأفريقي الدولي.

وقال رامي انطاكي المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة بريميوم: “ستستخدم شركة بريميوم العائدات من أحدث حزمة تمويلية من العربي الأفريقي لدعم استراتيجيتها التوسعية الجديدة للعام القادم، والتي تهدف إلى زيادة عدد فروع الشركة، وحجم محفظتها بالإضافة إلى طرح منتجات مالية جديدة، وتوقيع شراكات متعددة.

وأضاف أن البنك العربي الأفريقي الدولي، لعب دوراً محورياً في دعم نمو الشركة على مر السنين ونحن ممتنون لدعمه المستمر..