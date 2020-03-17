البنك العربي الأفريقي يعلن إجراءات احترازية للوقاية من «كورونا»

منها تخفيض عدد العمالة بنسبة 50% حتى إشعار آخر

قرر البنك العربي الأفريقي اتخاذ عدة إجراءات وقائية تماشيًا مع الخطة التي أعلنتها الدولة والبنك المركزي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19 “.

ووفقًا للوثيقة التي حصلت عليها “المال” فإنه بداية من الخميس 19 مارس سيتم تطبيق إجراءات تخفيض العمالة بنسبة 50% للعاملين في المركز الرئيسي والفروع.

على أن تقوم الإدارات الداعمة في البنك لأعمال الفروع بتقدير معدل تخفيض عدد العاملين بما يتوافق مع حجم الأعمال والطلبات الواردة من الفروع ضمانًا لاستمرارية الأعمال وعدم الإضرار بمصالح العملاء.

وذلك بالتبادل بين العاملين كل خمسة أيام عمل ولا تحتسب من رصيد أجازات العامل السنوية .

ونص البند الثاني على أن الأولوية في هذه القرارات للسيدات الحوامل وذوي الأطفال والعاملين الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض الكلى والكبد والقلب والأورام وفقًا لما هو ثابت بالملف الوظيفي .

ولم يحدد القرار فترة محددة للتعليمات الجديدة وقال إنها حتى إشعار آخر، لافتًا ضرورة تسجيل الأجازة التي يحصل عليها العميل على نظام HITS من قبل الموظف أو مديره تحت مسمى Covid Exceptional Leave.

ولا يسري القرار على رؤساء القطاعات ومديري الإدارات بالمركز الرئيسي ومديري الفروع ومسئولي شبكة الفروع بالبنك، على أن يتم تكليف بعض العاملين بالعمل من المنزل خلال الفترة بالتنسيق مع رئيس القطاع .

وحظر القرار على العاملين التواجد في أماكن التجمعات مثل الأندية الرياضية والجيم والكافتريات والمطاعم والمراكز التجارية، وكذلك السفر إلا في حالات الضرورة القصوى وذلك حرصًا من إدارة البنك على صحتهم.

وقال البنك إنه في حالة الضرورة القصوى يجوز استدعاء أي من العاملين وقطع الأجازة الممنوحة لهم وذلك لإنهاء بعض الأعمال التي تستوجب حضور الموظف لمقر عمله، مؤكدًا أن جميع الأجازات الممنوحة للعاملين مدفوعة الأجر ولا تحتسب من رصيد الأجازات السنوية.