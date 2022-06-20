البنك العربي الأفريقي يطلق خدمة الاستفسار عبر تطبيق «الواتس آب» للعملاء

أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي أحدث قنواته الإلكترونية عبر تطبيق “الواتس آب” للتواصل والرد على جميع استفسارات العملاء وغير العملاء بشكل أسرع وأفضل عبر منصة آمنة ومتطورة.

ويعد البنك من أوائل البنوك التي أصدرت خدمة الواتس آب لإبقاء مستخدميه على اطلاع دائم بجميع خدمات البنك وأهم المستجدات وذلك وتماشياً مع استراتيجية البنك في تقديم أحدث الحلول التكنولوجية وتوفير أحدث سبل التواصل مع العملاء مما يوفر الوقت والجهد ويواكب التطور السريع في مجال الخدمات البنكية الرقمية.

ومن المقرر أن تكون خدمة “الواتس آب” متاحة لجميع عملاء البنك وغير العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، للرد على الاستفسارات حول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

وذلك عبر خطوات بسيطة أولها القيام بحفظ الخط الساخن للبنك +20219555 على الهاتف المحمول ثم الذهاب إلى تطبيق الـ”واتس أب” مع الرد على بعض الأسئلة لضمان خصوصية العميل وبدء المحادثة من خلال حساب البنك على التطبيق.

وأشار هيثم المعايرجي مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة والتحول البنكي إلى أن خدمة “الواتس آب” التي أطلقها البنك تأتي في إطار استراتيجية البنك القائمة على تقديم أحدث ما وصلت آلية التكنولوجيا المالية سواء على صعيد الخدمات المالية المباشرة أو التحديث لنظم العمل وذلك لضمان أعلى مستوى من الخدمات المصرفية لعملائنا فرؤية البنك لعملية التحول البنكي.

وتقديم مجموعة غير مسبوقة من الحلول المصرفية تتوافق مع أهداف البنك المركزي المصري للرقمنة وتعزيز خدمات الشمول المالي في السوق المصرفية المصرية.

وتعد هذه الخدمة الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق استراتيجية البنك الخاصة أيضا بقطاع التجزئة المصرفية لتقديم أفضل وأحدث الخدمات لعملائنا تماشياً مع آخر التطورات في القطاع المصرفي.

وأضاف علاء القشيري رئيس قطاع الرقمنة والابتكار:”مع تقدم الحلول الرقمية في العالم وتحديداً في منطقتنا العربية، أصبح من الضرورة تطوير الحلول الرقمية بشكل عام والمالية بشكل خاص لمواكبة احتياجات العملاء المتصاعدة والمتزامنة مع هذا التطور”.

ومن هذا المنطلق يعد مشروع البنك للتحول الرقمي الشامل أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها في خططه المستقبلية لتقديم الأفضل دائما فيما يتعلق بالخدمات المالية.

وأكد القشيري أن إطلاق خدمة الاستعلام عبر تطبيق “وتس آب” يعد مجرد بداية لإطلاق العديد من القنوات الرقمية التي يتم تطويرها حاليا والتي تعتبر من أهم المشاريع التي نعمل على تطويرها كجزء مهم لا يتجزأ من مشروع التحول الرقمي الشامل والذي يهدف من الأساس تقديم منتجات وحلول مالية توفر تجربة مصرفية فريدة وتدمج بكفاءة احتياجاتهم المالية مع نمط حياتهم اليومي.

من جانبها، صرحت دينا زكري رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الأفريقي الدولي: “من المتوقع أن يساهم هذا التطبيق المجاني في تيسير وصول خدماتنا لجميع الأفراد المهتمين بالخدمات المصرفية للبنك والرد الفوري على استفساراتهم بشكل فعال وامن من خلال تقديم مختلف الخدمات المصرفية مع جذب واستقطاب عملاء جدد، وأوضحت أن خدمة “الواتس آب” الجديدة ستساعد العملاء في الحصول على جميع المعلومات التي يحتاجونها والرد على استفساراتهم حول الخدمات التي يقدمها البنك مثل أنواع الحسابات والودائع، والمستندات المطلوبة، وأنواع القروض، وبطاقات الائتمان.

إضافة إلي معرفة مواقع الفروع وماكينات الصراف الآلي وتعد هذه الخدمة واحده من مجموعة جديدة من المنتجات المصرفية للأفراد من المقرر إطلاقها هذا العام وذلك لتحقيق الوصول إلي أكبر عدد من العملاء.