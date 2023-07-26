البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة ادخار ثلاثية بعائد 40% مقدمًا

طرح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية جديدة بعائد 40% يدفع مقدمًا، وبفائدة 18.56% سنويًا.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الشهادة نحو 5 آلاف جنيه دون حد أقصى، مع العلم أن الشهادة متاحة للأفراد فقط.



وأشار البنك إلى أنه لا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط، على أن يكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدمًا، على النحو التالي: بعد مرور 6 أشهر يخصم 95% من قيمة الفائدة، و63% من قيمة الفائدة بعد السنة الثانية، وفي حال كسر الشهادة قبل انتهاء السنة الثالثة يخصم 28% من قيمة الفائدة.