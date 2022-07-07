"البنك العربي الأفريقي" يحقق صافي أرباح بقيمة 55.5 مليون دولار في الربع الأول من 2022

كشف البنك العربي الأفريقي الدولي عن أداء مالي قوي بالربع الأول من العام 2022، حيث حقق نتائج مالية متميزة وفقاً للقوائم المالية التي أظهرت مدى صلابة الموقف المالي والأداء المتزن في إدارة الأموال والأصول ومن خلال اعتماد البنك أيضاً على قاعدة رأسمالية قوية، ووضع السيولة الجيد، وتطوير لكافة نماذج الأعمال لتصبح أكثر مرونة، بالإضافة إلى القدرة على إدارة تكاليف التشغيل بكفاءة وذلك وفقا لاستراتيجية البنك الطموحة 2021-2025

وقد اظهرت مؤشرات الأداء للبنك طفرة حيث شهدت جميعها نمواً كبيراً بالربع الأول لعام 2022 فقد نمى إجمالي القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 51.5% مما يعكس نجاح استراتيجية البنك في بناء قطاع تجزئة مصرفية مؤثر في السوق يتمحور حول تقديم حلول مصرفية متكاملة تلائم احتياجات العملاء وتتماشى مع أسلوب حياتهم المتطور.

وقد نمى أيضاً إجمالي إيرادات النشاط بنسبة 22.5% مدعوماً بنمو القروض للأفراد والمؤسسات وكذلك زيادة القدرة على التوسع في تحقيق إيرادات من منتجات مصرفية متنوعة، ونتيجة لهذا النمو في تحقيق الإيرادات تمكن البنك من استيعاب الزيادة في المصروفات بنسبة 21.3% الناتجة من التوسع الكبير في بناء وتحديث أنظمة البنك وزيادة وتدريب الكوادر في كل القطاعات مما أدى إلى تحقيق صافي أرباح 55.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022 بنسبة نمو 48.1% عن الفترة المثيلة للعام السابق.

كما شهد البنك أيضاً نجاحاً ملحوظاً في قدرته على تحسين نسبة القروض المتعثرة لإجمالي المحفظة لتصل إلى 10% مقارنة بأعلى نسبة والتي وصلت إلى 14% في ديسمبر 2020، هذا بالإضافة إلى تحسن نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة لتصل إلى 80% بعد أن انخفضت إلى 64% في ديسمبر 2020.

وواصل البنك العربي الأفريقي الدولي تعزيز مركزه كشريك فعال في نمو الاقتصاد الوطني، حيث بلغت إجمالي محفظة القروض الممنوحة إلى المؤسسات 4.1 مليار دولار امريكي، بنهاية مارس 2022.

و الجدير بالذكر أن البنك العربي الافريقي الدولي قد مضى قدماً في تحقيق استراتيجيته 2021-2025حيث حقق العديد من الإنجازات أهمها اطلاق إدارات خاصه بالتحول الرقمي و إنشاء فرق عمل داخلية تعمل بشكل متكامل لإنجاز المشروعات المختلفة بشكل احترافي حيث أنشأ نموذجاً جديداً للعمل “”Digital Factory يسمح للإدارات المختلفة مشاركة الأفكار وتحقيقها على أرض الواقع بشكل سريع و منظم. هذا بالإضافة إلى انشاء قطاع متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستكمال ريادته في مجال التمويل حيث يعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سواء ماديا أو فنياً لتحقق نجاحات تجعلها شركات كبرى مستقبلاً وقد حقق القطاع نمواً ملحوظاً في فترة وجيزة.

وحرصاً على تقديم الأفضل لعملائه قام البنك أيضاً بإطلاق أحدث تطبيقاته للخدمات البنكية الإليكترونية والتي تم تصميمها وانشائها داخليا بشكل كامل من خلال افضل الكوادر و الخبرات لدى البنك التي تمكنت من إطلاق واحدة من افضل التطبيقات علي مستوي القطاع المصرفي.