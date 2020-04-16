البنك العربي الأفريقي يتبرع بمبلغ 6 ملايين جنيه لمكافحة «كورونا»﻿

خصص البنك العربي الأفريقي مبلغ 6 ملايين جنيه لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال مبادرة مبادرة “أهل مصر قد المسؤولية”، والتعاون المثمر بين البنك ومؤسسة أهل مصر للتنمية.

ويأتي ذلك تماشيا مع ما جاء فى توصيات منظمة الصحة العالمية وإرشاداتها للوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء الرعاية الصحية لحالات الإصابة المحتملة أو المؤكدة، واستنادًا إلى تجارب العديد من الأنظمة الصحية حول العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك في بيان أن دعم القطاع الطبي ووضع صحة وسلامة العاملين به تأتى على رأس قائمة أولويات المبادرة وأن أهم التحديات التى تفرض نفسها على الساحة فى هذا الشأن هى الحاجة الملحة لملابس الوقاية الكاملة للعاملين بالقطاع الطبي مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وما يصاحب ذلك من ارتفاع معدلات استهلاك مستلزمات الوقاية الشخصية للأطباء والتمريض.

وفي هذا الإطار قام البنك العربى الأفريقى الدولى ومؤسسة أهل مصر للتنمية بشراء 6480 طاقم مستلزمات الوقاية الشخصية تشمل كافة أدوات وملابس الوقاية للأطقم الطبية بقيمة 3.24 ملايين جنيه وتوزيعها على المستشفيات الحكومية والجامعية في المنيا، وهى مستشفى قلب وصدر المنيا الجامعي، مستشفى الصدر، مستشفى حميات المنيا، ومستشفى ملوى، وخمسة مستشفيات بالفيوم تشمل مستشفى فيوم العام، مستشفى سنورس، مستشفى صدر الفيوم، مستشفى حميات الفيوم ومستشفى فيوم الجامعي.

تفاصيل المستلزمات

والجدير بالذكر، أن كل طاقم من مستلزمات الوقاية الشخصية تشمل 20 قفازا، 3 أقنعة، درع للوجه، 10 غطاء رأس طبي، 2 رداء طبي بأكمام طويلة، 10 معطف عازل، 10 حذاء عزل طبي، و2 بووت عزل طبي، تم تصنيعها بمصانع حاصلة على شهادات الأيزو لضمان الجودة.

تلك المستلزمات الطبية تلعب دورًا كبيرًا في محاربة الفيروس، حيث إنها توفر الحماية لخط الدفاع الأول من مقدمي الرعاية الصحية أثناء التعامل مع المرضى، وتحد من انتشار العدوى في المستشفيات.

وفى ذلك الشأن علق شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى، بأن تفعيل الشراكات والعمل الجماعي وتضافر الجهود بهدف اجتياز هذه الأزمة الاستثنائية هو ما تمليه علينا مسؤوليتنا الإجتماعية، و لأن الكوادر والأطقم الطبية هى أهم خطوط الدفاع فى مواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأكد علوي أن البنك لن يدخر جهدا من أجل توفير سبل الحماية والوقاية اللازمة للفرق الطبية فى الصفوف الأولى لتعزيز قدرتهم على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية. هبة السويدي

ومن جانبها، عبرت هبة السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية على امتنانها وشكرها للبنك العربي الأفريقى الدولى، مؤكدة أهمية استجابة الهيئات والمؤسسات لدعوتها لمساندة الدولة فى إجراءاتها الاحترازية وجهودها الرامية للحد من انتشار الفيروس ورعاية المصابين، وتأمين عمل الأطباء بشكل دائم وبكل السبل والوسائل.

وأكدت أن مؤسسة أهل مصر لن تدخر جهدا ولا مالا لدعم ومساندة الدولة المصرية بكل مؤسساتها الهادفة إلى تطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للحد من تداعيات انتشار الفيروس.