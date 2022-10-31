البنك العربي الأفريقي و كايش يوقعان شراكة لإطلاق برنامج تمويل سلاسل الموردين

وقع البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية ش.م.م، المعروفة تجارياً باسم “كايش” شراكة لإطلاق برنامج تمويل سلاسل الموردين وذلك لإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تستهدف العملاء من الشركات العاملة بالسوق المصري وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البنك في بيان له إن تلك الشراكة المثمرة تأتي في إطار جهود تحقيق استراتيجية البنك في تطوير مجال التكنولوجيا المالية وتقديم الحلول الرقمية التي تتماشى مع تطور احتياجات العملاء بالإضافة إلى تعزيز مبادرة الشمول المالي وإتاحة فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 75% من الناتج القومي وأكثر من 90% وتمكين مصر من التحول لمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما تأتى هذه الشراكة أيضاً في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتشجيع المؤسسات المالية والبنوك على التعاون مع رواد الأعمال والشركات الناشئة الواعدة لتقديم المنتجات التكنولوجية المبتكرة وذلك للمساهمة في تيسير حلول الخدمات المصرفية والمالية للمجتمع المصري، من خلال “كايش” وحرصها على إتاحة خدمات التكنولوجيا المالية لمختلف عملاء البنوك من الشركات في مجال تمويل سلاسل الموردين.

شهد توقيع الشراكة كلاً من هيثم المعايرجي مساعد العضو المنتدب و رئيس عمليات المجموعة و التحول البنكي للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمود حسن و عادل البوصيلي مؤسسي شركة “كايش”

وبتوقيع هذه الشراكة، تصبح “كايش” أولى الشركات المصرية الناشئة التي تتيح بالتعاون مع القطاع المصرفي حلول تكنولوجية لتمويل الأوراق المالية مثل الفواتير المعتمدة؛ مما يساعد في سد فجوة رأس المال العامل التي أصبحت من اهم تحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ويأتي هذا ضمن أهداف البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على التوسع والنمو بما يخدم الاقتصاد المصري واستراتيجية الشمول المالي، وفي الوقت نفسه يساعد التمويل الالكتروني على سرعة أداء العمليات التمويلية، وتجنب مخاطر التعامل النقدي.

و من جهته صرح تامر خليفة، مساعد العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لاعمال المجموعة بالبنك العربي الأفريقي الدولي أن التعاون مع شركة كايش سوف يدعم تمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة حلول ذكية لتمويل سلاسل الموردين و تسهيل معاملاتهم ،

وأضاف أن البنك العربي الأفريقي الدولي يضع علي رأس أولوياته تمويل سلاسل الموردين مع إمكانية استقطاب شركات كبري كما يهدف إلى التوسع على مراحل مختلفة لتسهيل تمويل رأس المال العامل للشركات العاملة بالسوق المصري وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزء كبير من العمالة المصرية، مما يؤكد جهود البنك الفعالة فى مجال دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف الشمول المالى.

كما أعرب هيثم المعايرجي مساعد العضو المنتدب و رئيس عمليات المجموعة و التحول البنكي بالبنك العربي الأفريقي الدولي عن إعتزازه بالشراكة مع شركة “كايش” حيث نعد أول بنك في القطاع المصرفي المصري الذي يتعاون مع شركة ناشئة في مجال تمويل سلاسل الموردين لإيجاد حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا المالية كما ان هذه الشراكة ستسهم في تطوير منتجات وخدمات البنك وتعزيز التجربة البنكية للعملاء، بالإضافة إلى تسهيل تعاون البنك وشركات التكنولوجيا المالية مما يعزز الشمول المالي في القطاع المصرفي المصري.

من جانبهم أكد كل من محمود حسن وعادل البوصيلي مؤسسي شركة كايش عن سعادتهم للشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي حيث قال محمود حسن “يعد هذا التعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي أول شراكة بين شركة كايش و بنك خاص ، ونطمح في الفترة القادمة بالتعاون مع فريق عمل البنك العربي الأفريقي الدولي لإطلاق برنامج تمويل سلاسل الموردين بدءاً بالفواتير المعتمدة. حيث نجحنا خلال الأشهر الماضية بالتعاقد مع عدد من الشركات الكبرى ومورديهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة للاشتراك والإستفادة من البرنامج

وأضاف عادل البوصيلي “شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية تطور كبير في مجال التكنولوجيا المالية مما إنعكس إيجابياً على السوق المصري خاصةً من ناحية إطلاق عدد من الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال. ونعتقد أن الفترة الحالية وخصوصاً في ظل الظروف الذي يمر بها الإقتصاد العالمي والمحلي هي الإختبار الحقيقي لشركات التكنولوجيا المالية ونماذج عملها التي نطمح أن تعيد صياغة شكل العمليات التمويلية”.