البنك العربي الأفريقي و«سكاي للاستثمارات» يوقعان عقد تمويل بقيمة 1.3 مليار جنيه لاستكمال مشروع بارك ستريت

وقّع البنك العربي الأفريقي الدولي عقد تمويل متوسط الأجل مع شركة سكاي للاستثمارات وإدارة الأصول العقارية لتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع بارك ستريت بالشيخ زايد، بقيمة 1.3 مليار جنيه مصري. وقد قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور المرتِّب الرئيسي الأولى وضامن التغطية وبنك الحساب، بينما قامت شركة العربى الأفريقى للتأجير التمويلي التابعة لمجموعة العربى الأفريقى الدولى بدور وكيل الضمان.

وقد تمّ التوقيع على عقد القرض في يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من سبتمبر الحالي، بحضور كل من الأستاذ شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي، والمهندس أيمن فتحى حسين رئيس مجلس إدارة شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات،

وقام مكتب دريني وشركاه بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب AGAC بدور المستشار الهندسي المستقل، وشركة كابكس إيجيبت بدور المستشار المالي للعميل.

وفى ذلك الشأن أضاف شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي: “ندعم ونساند الاستثمار في الأنشطة التجارية؛ لإيماننا بدوره المحوري في تنشيط الاقتصاد المصري وتوفير مختلف الخدمات الإدارية والتجارية لمختلف شرائح المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل، وسُعداء بالتعاون مع شركة سكاى ونتطلع لمزيد من الشراكات المثمرة، حيث إنها ستقدم المزيد من الدعم لخطط الدولة في مجال إنعاش الاقتصاد المصري وتقليص البطالة”.

كما صرح أيمن فتحى حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاى لتملك وإدارة المشروعات: “إنه يشرّفنا نحن شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات أن نعلن بدء التعامل مع البنك العربي الأفريقي الدولي لدمج جميع الاتفاقيات المالية السابقة لمجموعة شركة سكاي والتي يصل قدرها لنحو مليار جنيه، بالإضافة إلى بعض استثمارات أخرى المتبقى منها داخل بارك ستريت بمبلغ تصل قيمته لنحو ثلاثمائة مليون”.

وتتبع شركة سكاي لتملك وإدارة المشروعات نهجًا إستراتيجيًّا لبناء مشروعات عقارية أخرى كثيرة في المستقبل القريب.

وعلّقت الدكتورة أمانى سمير، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي: “يملك العربي الأفريقي الدولي الخبرة والكفاءة التي تجعله الشريك المثالى في مجال تمويل الأنشطة التجارية وله خبرة طويلة في تقديم حلول متكاملة توفر السيولة اللازمة للإسراع في تنفيذ المشروعات وزيادة الاستثمار، هذا بالإضافة إلى وجود إحدى أذرع المجموعة المتمثلة في شركة العربى الأفريقي للتأجير التمويلى في القيام بدور وكيل الضمان لمثل هذا النوع من الأنشطة، ما يعطى للبنك طابعًا تنافسيًّا في التوسع بتقديم تللك الخدمات المالية المتنوعة لعملائنا”.

وصرح أمير غنام، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك العربي الافريقي الدولي: “هذا التمويل لا يعبر فقط عن قدرة البنك العربي الإفريقي الدولي المعتادة علي منح تمويلات ضخمة فقط في قطاع الشركات، بل أيضًا يعزز قدرة البنك على منح كل الخدمات المصرفية عن طريق إتاحة خدمات نقاط البيع (POS) في جميع المطاعم بالمول التجاري، وأيضًا ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة لخدمة الرواتب والكروت والقروض الشخصية لموظفي الشركة واستخدام إحدى أذرع البنك الاستثمارية؛ وهي شركة العربي الأفريقي للتأجير التمويلي كوكيل للضمانات”.