البنك العربي الأفريقي الدولي يفتتح أحدث فروعه في الشيخ زايد

افتتح البنك العربي الأفريقي الدولي أحدث فروعه في مول بارك ستريت بالشيخ زايد؛ بهدف تغطية جميع الأماكن الحيوية وخدمة شريحة أكبر من العملاء؛ ليصبح بذلك ثاني فرع للبنك في مدينة الشيخ زايد.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية البنك لتعزيز تواجده في مختلف المناطق الحيوية بما يتماشى مع احتياجات عملاء السوق المصرفي المحلي، وتنفيذًا لخطته التوسعية التي تهدف إلى زيادة عدد فروعه في جميع المحافظات، وتقديم أفضل الحلول البنكية لعملائه من خلال تطوير ورقمنه كافة المنتجات المصرفية وفق عملية تحول شاملة لأنشطته المختلفة وهو ما يساهم في إدخال شرائح عملاء جديدة في القطاع المصرفي تماشيًا مع سياسة الدولة والبنك المركزي المصري في نشر الثقافة المصرفية وتنمية فكر الشمول المالي.

استراتيجية البنك العربي الأفريقي

ومن جانبه، أعرب هيثم المعايرجي، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة والتحول البنكي بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أن البنك يعمل وفق استراتيجية شاملة لزيادة عدد فروعه لضمان مستوى خدمة متميز وللتوسع رقميًا في تقديم الحلول المصرفية.

وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بدراسة احتياجات وتطلعات عملائه بصورة مستمرة، لضمان إتاحة وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي هذه الاحتياجات المتغيرة وتحقق أعلى نسب رضاء للعملاء بشكل أكثر مرونة وابتكارًا، بما يتماشى مع اتجاه الدولة والبنك المركزي المصري نحو تعزيز خطة التحول في نظام عمل الفروع والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لنتمكن من إعطاء خدمه مختلفة ومميزة للعملاء.

الخدمات والحلول البنكية

من جانبها أشارت دينا زكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي بالبنك العربي الافريقي الدولي، إلى أن الفرع الجديد يتخذ موقعًا متميزًا ويدمج بين حداثة التصميم واستخدام التكنولوجيا الحديثة كونه في قلب مدينة الشيخ زايد؛ مما يخدم شريحة واسعة من العملاء.

وأكدت أن البنك حرص على توفير أحدث الخدمات والحلول البنكية التي تناسب شريحة العملاء الحالية والمتوقعة وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية لجذب المزيد من العملاء وتحقيق الشمول المالي.

خدمات الدفع الإلكتروني

يُذكر أن البنك العربي الأفريقي يمتلك 94 فرعًا محليًا بما في ذلك الفرع الجديد في بارك ستريت و3 فروع أجنبية في الإمارات ولبنان، وأنه يوفر لعملائه خدمات الدفع الإلكتروني وأحدث الحلول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

ويمتلك البنك كذلك مراكز أعمال تضم متخصصين في عمليات الاستيراد والتصدير وإدارة النقد بما يساهم في دعم ريادة الأعمال.