البنك العربي الأفريقي الدولي يحقق 106.1 مليون دولار صافي أرباح بالنصف الأول

حقق البنك العربي الأفريقي صافي أرباح بلغ نحو 106.1 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، وذلك بحسب أحدث قوائمه المالية.

وبلغ صافي الدخل من العائد نحو 226.5 مليون دولار ، فيما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 46 مليون دولار ليصل صافي إيرادات النشاط إلى 284 مليون دولار .



أصول البنك العربي الأفريقي

واستمر البنك في تعزيز أصوله لتصل إلى 13.6 مليار دولار بالنصف الأول من عام 2023، وبلغ إجمالي القروض 4.9 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار قروض ممنوحة للمؤسسات متضمنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و596.21 مليون دولار قروض ممنوحة للأفراد مما يعزز من دور البنك في دعم ونمو الاقتصاد القومي.



وبلغ إجمالي الودائع بالبنك 9.2 مليار دولار، لتصل نسبة توظيف القروض للودائع 53.4% في النصف الأول من عام 2023.

ويستمر البنك في تقديم حلول بنكية وتمويلية متعددة ومتنوعة لتلبية متطلبات العملاء من الأفراد والشركات.