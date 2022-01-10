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البنك العربي الأفريقي الدولي راعيًا للنسخة الرابعة لـ«منتدى شباب العالم»

يهدف البنك من خلال هذه الرعاية إلى توعية الشباب وتثقيفهم ماليا وعرض الخدمات البنكية المتميزة التي تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة وتعريفهم بأخر مستجدات السوق المصرفي
المال - خاص 8:23 م, الأثنين, 10 يناير 22 8:23 م, الأثنين, 10 يناير 22

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يرعي البنك العربي الإفريقي الدولي فعاليات النسخة الرابعة لـ”منتدى شباب العالم” من خلال تواجده بجناح خاص للتفاعل مع الشباب الحاضرين، ويهدف البنك من خلال هذه الرعاية الي توعية الشباب وتثقيفهم ماليا وعرض الخدمات البنكية المتميزة التي تتناسب مع احتياجاتهم المختلفة وتعريفهم بأخر مستجدات السوق المصرفي واختيار الكوادر المتميزة منهم للانضمام الي فريق عمل البنك، حيث تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية البنك في دمج الشباب من خلال التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة.

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بقلم المال - خاص

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