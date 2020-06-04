البنك العربي الأفريقى الدولي يطرح «QPay» بدون رسوم حتى سبتمبر 2020

أطلق العربي الافريقى الدولي أحدث منتجاته QPAY وهي خدمة التحصيل الإلكتروني عن طريق مسح رمز الإستجابة السريع QR Code من قبل مستخدمي المحافظ الإلكترونية، ويأتي هذا فى ضوء إهتمام البنك المركزي المصرى بالشمول المالى و التوجه إلى مجتمع غير نقدي.

ويولي البنك اهتماماً كبيراً بالتوسع في خدمات التجارة الإلكترونية وذلك استناداً إلى ريادته فى هذا المجال، فهو من أوائل البنوك التى تميزت فى منظومة الدفع الاكترونى منذ ثمانينات القرن الماضى، و استمراراً لهذه الريادة.

خدمة QPay صممت خصيصاً للتجار لإتاحة طريقة دفع آمنة وسريعة، و نهدف من إتاحة خدمة QPay فى كافة المحال التجارية والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية ومواقع التسوق الإلكتروني وغيرها من نقاط بيع المنتجات الى تسهيل معاملات الشراء بين التجار والمستهلكين عبر استخدام العملاء لرمز الاستجابة السريع QR Code الخاص بالتاجر و الذي يقوم التاجر بعرضه على لافتة أو على نقطة البيع الإلكترونيةPOS الخاصة به.

وعند ذلك يقوم العميل بمسح ذلك الرمز وإدخال المبلغ الذى يريد دفعه من هاتفه المحمول، و على الفور يتم تحويل المبلغ من محفظة العميل الالكترونية لمحفظة التاجر.

وتعد تلك الخدمة من ضمن أولويات استراتيجية قطاع التجزئة المصرفية بالبنك للتحول الرقمي من خلال دمج الحلول التكنولوجية مع المنتجات البنكية، و ذلك فى ضوء إقبال المجتمع على استخدام تطبيقات الهاتف المحمول وأحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا و تلبية رغبات المتسوقين وأصحاب المتاجر لإجراء المعاملات التجارية وعمليات الشراء بأعلى معايير الكفاءة والأمان مما يساعد على إستقطاب عملاء جدد.

وجدير بالذكر أن هذه الخدمة متاحة بدون أي رسوم أو عمولات من تاريخ إطلاق الخدمة وحتى سبتمبر 2020.

وقالت دينا ذكرى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، إنه على رأس التغيرات فى السوق المصرفى التي تحدث حاليًا والمدفوعات الرقمية تحظى بأهمية قصوى لدينا ونسعى دائمًا إلى مواكبة الاتجاهات الجديدة للمدفوعات والرقمنة، والتى تمثل أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها التجار في كيفية الحصول على أموالهم إلكترونياً ، حيث لا يزال الدفع النقدى متصدراً لقائمة طرق الدفع الأخرى في مصر، و هو ما نطمح إلى تغييره من خلال استحداث أساليب و تطبيقات للتحصيل فى إطار سعينا الدائم للتحول الى مجتمع لانقدى مع تيسيركافة السبل للتاجر والعميل لاستخدامها بمنتهى السهولة و الامان”.