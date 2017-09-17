البنك العربى يفتتح فرعاً فى القاهرة الجديدة بأحدث التكنولوجيا

سهير محمدافتتح البنك العربي فرعاً جديدًا في منطقة المستثمرين الشمالية – مشروع ووتر واي بالقاهرة الجديدة، ليرتفع عدد فروع البنك في مصر إلى 43 فرعاً منتشرة في مختلف المحافظات والمدن.وقال شريف علوي،مدير منطقة وفروع البنك العربي فى مصر: "يأتي إعلان البنك العربي اليوم عن افتتاحه لفرعه الجديد ان

سهير محمد

افتتح البنك العربي فرعاً جديدًا في منطقة المستثمرين الشمالية – مشروع ووتر واي بالقاهرة الجديدة، ليرتفع عدد فروع البنك في مصر إلى 43 فرعاً منتشرة في مختلف المحافظات والمدن.

وقال شريف علوي،مدير منطقة وفروع البنك العربي فى مصر: “يأتي إعلان البنك العربي اليوم عن افتتاحه لفرعه الجديد انسجاماً مع خططه الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز شبكة فروعه وتطويرها من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات البنكيّة والمساهمة في دعم جهود التنمية الاقتصادية.

“وأضاف علوي: ” نواصل في البنك العربي التزامنا بالارتقاء بمستوى خدماتنا المصرفية المقدمة في السوق المصرية بما يحقق رضا عملائنا، وكذلك تعزيز انتشارنا وتواجدنا ضمن المناطق الرئيسية في مصر.”

من جانبها قالت دينا زكري – رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك العربي – مصر: ان افتتاح فرعنا الجديد في هذا الموقع الحيوي، يتميز بمواكبته لأحدث التكنولوجيا على صعيد الخدمات البنكية، يقدم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية للعملاء الكرام بهدف تمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وراحة وأمان بما يلبي احتياجاتهم وأسلوب حياتهم.