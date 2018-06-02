البنك العربى يطلق حملة ترويجية لحاملى البطاقات الائتمانية بمناسبة رمضان

سهير محمدأطلق البنك العربى حملة ترويجية خاصة لحاملى بطاقاته الائتمانية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتضمن استرجاع مبالغ نقدية وذلك ضمن سلسلة العروض والبرامج الترويجية المتواصلة التى يقدمها البنك لعملائه.وتتيح الحملة والتى تستمر حتى نهاية يونيو المقبل لحاملى بطاقات البنك العربى الائتمانية

سهير محمد

أطلق البنك العربى حملة ترويجية خاصة لحاملى بطاقاته الائتمانية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تتضمن استرجاع مبالغ نقدية وذلك ضمن سلسلة العروض والبرامج الترويجية المتواصلة التى يقدمها البنك لعملائه.

وتتيح الحملة والتى تستمر حتى نهاية يونيو المقبل لحاملى بطاقات البنك العربى الائتمانية استرجاعا نقديا يصل إلى 15% من قيمة مشترياتهم (بحد أقصى 3000 جنيه) وذلك عند شرائهم بقيمة 500 جنيه أو أكثر لدى أى سوبرماركت أو مطعم أو فندق باستخدام بطاقات البنك العربى الائتمانية.

وقالت دينا ذكري، مدير قطاع الخدمات المصرفية للأفراد فى البنك العربي–مصر: “يأتى اطلاق هذه الحملة الترويجية ليتزامن مع شهر رمضان المبارك وبشكل يتيح لحاملى بطاقاتنا الحصول على مزايا أفضل خلال تسوقهم من المحلات والمراكز المشمولة بالحملة.

” واضافت: “نسعى فى البنك العربى إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والعروض التى تلبى احتياجات وتطلعات عملائنا وبما يتناسب مع أسلوب حياتهم واحتياجاتهم المختلفة.”

يشار هنا إلى أن بطاقات البنك العربى تمنح حامليها مجموعة من المزايا من بينها، القبول الواسع محلياً وعالمياً، إضافة إلى برنامج مكافآت العربي، هذا إلى جانب إمكانية الوصول إلى حسابات البطاقات الائتمانية بمنتهى السهولة وفى أى وقت عن طريق تطبيق عربى موبايل والخدمة المصرفية عبر الإنترنت “عربى أون لاين” والخدمة المصرفية الهاتفية “هلا عربى”.