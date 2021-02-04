البنك العربى الأفريقي يتيح قبول المدفوعات الإلكترونية عبر منصة «إن جينيوس»

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي، تمكين التجار المصريين من استخدام منصة قبول المدفوعات المتطورة “إن-جينيوس” لدعم احتياجاتهم المتعلقة بالمدفوعات؛ والمساعدة في الجهود المتسارعة التي يبذلها “البنك المركزي المصري” للانتقال إلى الاقتصاد غير النقدي في أعقاب وباء كوفيد-19.

وقالت نتورك إنترناشيونال في بيان، إن هذا يأتي في أعقاب الاتفاقية الموقعة بين البنك العربى الأفريقي الدولي و”نتورك إنترناشيونال”، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومطور منصة الدفع “إن-جينيوس” القائمة على نظام “أندرويد”.

وأضافت أن المنصة تتيح لعملاء البنك من التجار في مصر إمكانية قبول المدفوعات باستخدام جميع بطاقات الائتمان الرئيسية بما فيها “ميزة”، بطاقة الخصم الوطنية في مصر، والمحافظ اللاتلامسية على الهاتف المتحرك مثل Apple Pay وSamsung Pay.

وذكرت أن المبادرة تهدف إلى مواكبة التوجه المتنامي بين المستهلكين نحو اعتماد المعاملات اللاتلامسية والتسوق عبر الإنترنت، وانسجاماً مع التوجيهات الحكومية التي تحّث المواطنين حول العالم على اتباع الإجراءات الاحترازية وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي.

دينا ذكري: تركز الاستراتيجية المحدثة للبنك على سرعة الاستجابة لتحولات السوق

وقالت دينا ذكري، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك العربي الأفريقي الدولي: “تركز الاستراتيجية المحدثة للبنك العربي الأفريقي الدولي بصورة أساسية على سرعة الاستجابة لتحولات السوق عبر دمج التقنيات في كافة جوانب العمليات المصرفية، ولهذا يأتي استخدامنا لمنصة الدفع المبتكرة ’إن-جينيوس‘ في توقيت مثالي . وبفضل أجهزة الدفع التي تعمل عبر المنصة، أصبحت عملية قبول المدفوعات أسهل من أي وقت مضى. فالمنصة المدعومة بنظام ’أندرويد‘ والمعززة بإمكانية قبول أشكال مختلفة من المدفوعات، تتمتع بالقدرة على التكامل مع كافة الأنظمة والاستفادة من شبكات الهاتف المتحرك بما فيها شبكات الجيل الثالث والإنترنت اللاسلكي، لتضمن بذلك تلقي التحديثات الجديدة بسرعة وعن بعد على مدار الساعة”.

هاني فكري، العضو المنتدب لشركة نتورك إنترناشيونال

هاني فكري: شراكتنا مع البنك العربي الأفريقي تؤكد على التزام “نتورك إنترناشيونال” بمساعدة الشركات المصرية

وقال هاني فكري، العضو المنتدب لشركة “نتورك إنترناشيونال” في مصر: “تأتي شراكتنا مع البنك العربي الأفريقي الدولي تأكيداً على التزام ’نتورك إنترناشيونال‘ بمساعدة الشركات المصرية على مواكبة توجهات الدفع المتغيرة والانتقال بسلاسة إلى قبول المدفوعات الرقمية. فقد تم تطوير منصة ’إن-جينيوس‘ في المنطقة وفقاً للمعايير العالمية، مما يتيح للتجار المصريين ميزة تنافسية بفضل التقنيات الذكية سهلة الاستخدام وقدراتها متعددة القنوات ومزايا الأمان القوية التي تتمتع بها. وعلاوة على ذلك، توفر المنصة للتجار مرونة وقابلية للتوسع، لتضمن بذلك قدرتهم على قبول المدفوعات في أي مكان دون أية انقطاعات في أعمالهم”.