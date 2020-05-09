البنك العربى الأفريقى يفتتح مبنى جديدا للحجر الصحى لعلاج مصابى كورونا (صور)

افتتح البنك العربى الأفريقى الدولى مبنى جديدا للحجر الصحى فى منطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتورة هبه السويدى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، وشريف حسن، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسى بالبنك، والفريق الطبي المكلف من وزارة الصحة باستلام المبنى، حيث قام العربي الافريقي بمشاركة مؤسسة أهل مصر للتنمية وساهم بـ 5.5 مليون جنيه لتجهيز المبنى بطاقة استيعابية تصل إلى 105 أسرة دعماً ومساندة لجهود وزارة الصحة فى مواجهة الأزمة الحالية.

ويأتي ذلك استكمالاً لسلسلة المبادرات التي أطلقها البنك العربى الأفريقى الدولى فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره الصحية، المجتمعية والاقتصادية،

وأعلنت مؤسسة أهل مصر للتنمية في وقت سابق عن تخصيص وتجهيز 3 مبان تابعة لها لتحويلها لحجر صحى لمواجهة كورونا تحت اشراف وزارة الصحة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي ، ضمن مبادرة ” أهل مصر قد المسؤولية “.

وقال البنك في بيان إنه أدرك أهمية توفير مبنى للحجر الصحي نظراً لقدرة الفيروس على الانتشار السريع، لذا قرر تجهيز المبنى وتأثيثه بشكل متكامل وآمن يتوافق مع إجراءات ومعايير مكافحة العدوى حتى تتمكن المنظومة الطبية من التحرك بسرعة أكبر وبمزيد من الفعالية استعداداً وتحسباً لزيادة أعداد الحالات المصابة. كما قام البنك بتوفير كل ما يلزم من المستلزمات الوقائية لحماية أطقم الأطباء والتمريض بالمبنى. افتتاح مبنى الحجر الصحي بتمويل من البنك العربي الأفريقي

تأتى هذه الخطوة في إطار حرص البنك على القيام بدوره التنموي والمجتمعي في مواجهة الأزمات وتعزيزاً لأهداف التنمية المستدامة، حيث قام البنك بتوجيه تمويلات تبلغ 51 مليون جنيها لمواجهة كورونا ودعم العديد من الفئات المتضررة مثل المرضى والأطقم الطبية و العمالة غير المنتظمة. ويتطلع البنك لبذل قصارى جهده بمشاركة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لاجتياز تلك المرحلة الحرجة.

علوى: نحرص على التعاون مع مختلف الجهات التى توفر الدعم وتنفيذ مبادرات

وفى ذلك الشأن علق شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة البنك العربي الافريقى، بأنه نظراً لسرعة انتشار الوباء والتصاعد المستمر في حالات الإصابة به، يحرص البنك على استثمار جهوده ودعمه بصورة تواكب احتياجات القطاع الطبي والمنظومة الصحية المسئولة عن محاربة الفيروس مع أخذ الأوضاع الراهنة وتجارب الدول الأخرى في مواجهة الأزمة في الاعتبار، فالأزمة الحالية المستمرة في التفاقم تتطلب تحالف كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة في محاربة الوباء وتوفير الدعم اللازم للحد من انتشاره، ولذلك يحرص البنك على التعاون مع مختلف الجهات التي تقوم بتوفير وتنظيم سبل الدعم وتنفيذ مبادرات ذات تأثير واضح و نتائج مجزية، وسنظل دائماً على أتم استعداد لتوفير كافة الدعم للحكومة المصرية في التصدي للأزمات. أثناء استلام المبنى

وصرح شريف حسن رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسى بالبنك العربى الافريقي الدولى بأن تبرع العربى الافريقي هو من ضمن خطة البنك التي وضعناها منذ بداية انتشار فيروس كورونا و التي تتضمن التعاون مع كافة المؤسسات لاجتياز الأزمة التى تتطلب مشاركة الجميع تعزيزاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، وسنظل دائماً على أتم استعداد لتوفير كافة الدعم للقطاع الطبى في التصدي للأزمات.

السويدة: نسخر كل إمكانياتنا لمساندة الدولة فى مواجهة كورونا

وقالت د. هبه السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية إن ما تقوم به المؤسسة، لم يكن له أن يتم الا باستجابة الهيئات والمؤسسات وشركاء النجاح الحاضرين اليوم لضرورة مساندة الدولة فى اجراءاتها الاحترازية وجهودها الرامية للحد من انتشار الفيروس ورعاية المصابين وتأمين عمل الأطباء، مشيرة إلى أن ما تقوم به أهل مصر، والجهات المشاركة يؤكد اهمية تكاتف الجميع للعبور من هذه الازمة.

وأضافت السويدى أن تعاون البنوك والمؤسسات والشركات المختلفة يضمن مشاركة جادة وفعالة لكافة الاجراءات للمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن متبقى مبنى واحد جاري العمل على تجهيزه وسيكون جاهز فى اسرع وقت لاستقبال اى حالات تتعرض للإصابة بالفيروس فى ضوء المستجدات اليومية، وزيادة اعداد المصابين بشكل مستمر، مؤكدة أن مؤسسة أهل مصر للتنمية تواصل الليل بالنهار وتسخر اى امكانيات لديها ولو كانت بسيطة لدعم ومساندة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الهادفة الى تطبيق مزيد من الاجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للحد من تداعيات انتشار الفيروس.‏