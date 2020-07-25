البنك العربى الأفريقى الدولى يدير أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرفي المصري

قام البنك العربى الافريقى الدولى بإغلاق الإكتتاب الخاص بسندات توريق شركة التعمير للتوريق- الإصدار الرابع والمدعومة بمحفظة الحقوق المالية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبلغت القيمة الإجمالية للعملية ١٠ مليار جنيهاً مما يجعلها أكبر عملية توريق فى تاريخ السوق المصرفي المصري.

وتولى البنك العربى الافريقى الدولى بدورالمستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب وذلك مع كل من البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان.

شارك فى الاكتتاب مجموعة من المؤسسات المالية المرموقة الدولية والمحلية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.

والجدير بالذكر أن القيمة الإجمالية للإصدار مقسمة إلى ثلاث شرائح، ٢.٦ مليار جنيه للشريحة الأولى، ٦.٢ مليارجنيه للشريحة الثانية، و ١.٢ مليار جنيه للشريحة الثالثة، بآجال تصل إلى ٣ سنوات، و٥ سنوات، و٧ سنوات متتالية، وقد منحت شركة ميريس للتصنيف الائتمانى، تصنيف +AA للشريحة الاولى ، و- AA للشريحة الثانية، و A للشريحة الثالثة.

وصرح شريف علوى، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة “إن الاصدار يأتي ليؤكد علي أهمية عمليات التوريق كمصدر من مصادر التمويل الهامة و علي الرغم من ظروف العمل الصعبة نتيجة جائحة فيروس الكورونا ولكن التعاون المثمر بين فريق العمل نجح فى تذليل كافة الصعاب ليخرج الاصدار إلي النور.

ويأتي هذا الإصدار ليؤكد علي دور البنك العربي الأفريقي الدولي الريادي في الترويج ودعم إصدار أدوات الدين في سوق المال وأيضا ليوضح أهمية عمليات التوريق بالنسبة لقطاعات كثيرة مثل التطوير العقاري والتمويل الاستهلاكي في توفير مصدر من مصادر التمويل بتكلفة مناسبة”

يذكر أن البنك العربى الافريقى الدولى من البنوك الرائدة فى سوق أدوات الدين المصرى، فقد قام البنك العربى الافريقى الدولى خلال عام ٢٠١٩ وحتى تاريخه بالمشاركة والترتيب فى 15 إصدار سندات توريق بإجمالى مبلغ 28 مليار جنيهاً مصرياً.

