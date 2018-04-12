البنك العربى الأفريقى الدولى يحصد المزيد من الجوائز

المال - خاص:تشهد كبرى المؤسسات العالمية بتميز أداء البنك العربى الافريقى الدولى في مجال بنوك الاستثمار وتمويل الشركات، وتعزيزاً لذلك فقد حصل البنك في عام 2017 على عدد من الجوائز العالمية، تقديراً لريادته كمؤسسة مصرفية ملتزمة بخلق فرص استثمارية جديدة، من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات ال

المال – خاص:

تشهد كبرى المؤسسات العالمية بتميز أداء البنك العربى الافريقى الدولى في مجال بنوك الاستثمار وتمويل الشركات، وتعزيزاً لذلك فقد حصل البنك في عام 2017 على عدد من الجوائز العالمية، تقديراً لريادته كمؤسسة مصرفية ملتزمة بخلق فرص استثمارية جديدة، من شأنها المساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية.

ولقب البنك بأفضل بنوك الاستثمار وتمويل الشركات بمصر لعام 2017 من مؤسسة جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو Global Banking and Finance Review، بالعاصمة البريطانية “لندن”، كما تم منحه لقب أفضل بنوك الاستثمار بمصر لنفس العام من مؤسسة بانكر أفريقياBanker Africa ، والتي تتخذ من دولة الامارات العربية المتحدة مقراً لها.

وصرح حسن عبد الله – الرئيس التنفيذي للبنك، أن التميز بمجال الاستثمار وتمويل الشركات يتحقق من خلال خبرة تبلورت عبر أكثر من نصف قرن، وتفوق كوادر البنك البشرية، والتي تعد من الركائز الأساسية لاستمرار ريادته.



وأضاف أن رؤية البنك تستند إلى تفعيل دوره كبوابة لجذب الاستثمارات العالمية الى مصر، وذلك من خلال توفير افضل الحلول المالية والاستثمارية المتكاملة للعديد من المستثمرين من شتى أنحاء العالم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الخليج و الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكمؤسسة مصرفية رائدة تدعم الاستثمارات سواء بإتاحة التمويل اللازم وبتقديم الاستشارات المالية المطلوبة يساهم البنك في رفع القدرة الانتاجية للعديد من القطاعات الحيوية بمصر، بما يسمح بدفع عجلة التنمية.

وقد قام البنك مؤخراً بتمويل عدد من أكبر المشروعات المتعلقة بمجال توليد الطاقة الشمسية في مصر خلال المرحلة الأولي والثانية، ضمن مشروعات برنامج تعريفة التغذية (Feed –in Tariff Program) التي ترعاها الحكومة المصرية والتي تستهدف وصول الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نسبة 20 % من إجمالي القدرات المضافة في عام 2022.

الجدير بالذكر أن البنك يساهم في تمويل عدد من أكبر المشروعات المتخصصة في مجال توليد الطاقة الشمسية بمصر والشرق الأوسط بمنطقة بنبان في مدينة أسوان، ليصبح بذلك أكبر مجمع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم بقدرة مستهدفة تصل الى 1.8 جيجاوات مما يدفع زيادة حصة انتاج وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بمصر.

وصرحت واندا ريتش – بمؤسسة جلوبال بانكنج اند فاينانس ريفيو:” تستمر ريادة البنك العربى الافريقى الدولى في مجال بنوك الاستثمار بالقطاع المصرفي المصري من خلال توسعه إقليمياً بتوفير حزمة من الخدمات المالية والاستثمارية المتكاملة، والتي تسهم في تدفق الاستثمارات الى المنطقة، بالإضافة إلى التفاني والالتزام بتطوير جودة المنتجات والخدمات وحسن إدارة المخاطر.

كما تمتد خدمات البنك في مجال بنوك الاستثمار وتمويل الشركات الى تقديم الاستشارات المالية في مجال طروحات رأس المال، عمليات الدمج والاستحواذ، دراسات الجدوى والتقييم، ضمان تغطية الطروحات، خدمات وكيل التمويل ووكيل الضمان وترتيب القروض المشتركة لأكبر المشروعات بمصر والمنطقة بمختلف القطاعات والمجالات الاستثمارية. ويعتبر البنك العربى الافريقى الدولى من البنوك الرائدة في مجال ترتيب وإصدار سندات الشركات وسندات التوريق في السوق المحلية بالإضافة الى قيامه بدور أمين الحفظ لهذه الطروحات وكذلك قيامه بدور وكيل الحساب الوسيط..

وصرح ماط املوط ، بمؤسسة بانكر أفريقيا، بأن التقدير الممنوح للبنك هو شهادة توضح قدرات البنك المتميزة في الصناعة المصرفية .