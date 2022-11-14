البنك السعودي الفرنسي يعين بنوكا لإصدار سندات دولارية

أعلن البنك السعودي الفرنسي اليوم الاثنين أنه يعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار وعين بنوكا من بينها سيتي وإتش.إس.بي.سي لترتيب بيع الدين، بحسب وكالة رويترز.

وقال في إشعار للبورصة إن سيتي وجيه.بي مورجان للأوراق المالية وإتش.إس.بي.سي وميريل لينش إنترناشونال وستاندرد تشارترد والسعودي الفرنسي كابيتال سيعملون كمديرين رئيسيين مشتركين.

وقال البنك “سيتم تحديد قيمة عرض السندات وشروطه وفقا لظروف السوق”.

وأشار إلى أن الهدف من الطرح تحقيق “أغراض عامة متعلقة بأمور الشركات”.

وتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن الأرباح الصافية للبنك السعودي الفرنسي ارتفعت في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.9 % على أساس سنوي، لتسجل 961 مليون ريال (255.7 مليون دولار)، مقابل 907 مليون ريال (241.3 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وقال البنك إن الارتفاع في صافي الدخل يعود إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات بنسبة 11.5 % على أساس سنوي، والذي قابله جزئياً ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 20.18 %.