البنك الزراعي: 9.829 مليار جنيه حجم تمويل قروض المحاصيل

استهدف البنك الزراعي مضاعفة حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية، العام الماضي، نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة توجهت لتعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لبعض المحاصيل خاصة المحاصيل الاستراتيجية لمساعدة المزارعين على تحمل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل نحو 9.829 مليار جنيه، يستفيد منها أكثر من 250 ألف مزارع لزراعة نحو 970 ألف فدان .

التوسع في قروض البنك الزراعي

ويستهدف البنك زيادة عدد المستفيدين من تلك القروض إلى 450 ألف مزارع خلال العام المقبل من خلال التوسع في منح قروض الإنتاج النباتي لصغار المزارعين والمنتجين في الريف والمشروعات الزراعية في المناطق التنموية الجديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي .

و بلغ حجم التمويل لمشروعات الإنتاج الحيواني نحو 16.5 مليار جنيه استفاد منها نحو 176.041 عميل لتربية نحو 640 ألف رأس ماشية، فيما بلغ حجم تمويل مشروعات الثروة الداجنة والسمكية بلغ نحو 285 مليون ،كما يعتبر البنك الزراعي شريكاً إستراتيجياً وأكبر البنوك الممولة للمشروع القومي لإحياء البتلو والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الزراعة حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من البنك نحو 4 مليارات جنيه تم منحها لأكثر من 18,500 مستفيد لتربية نحو 238 ألف رأس ماشية .

وبلغ حجم التمويل لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان نحو 173 مليون جنيه لتمويل ، بينما بلغ حجم التمويل الموجه لتمويل التصنيع الزراعي والخدمي نحو 18.353 مليار جنيه.

كما كثف البنك الزراعي المصري جهوده خلال الفترة الماضية لتوجيه كافة إمكانياته لدعم وتمويل المنتفعين بمشروعات الإستصلاح الزراعي الكبرى والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية مثل مشروع تنمية الريف المصري “المليون ونصف فدان ” والدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وغيرها من خلال إتاحة برامج تمويلية تفي بكافة إحتياجات المزراعين والمنتجين لتحفيز الإستثمار الزراعي .

وحظيت الزراعة التعاقدية بنصيب كبير في سياسات البنك وخطط العمل ما ساهم في زيادة حجم التمويل الموجه للزراعات التعاقدية خاصة مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر في كفر الشيخ كما أن البنك مرتبط مع كل مصانع السكر في عقود ثلاثية مع المزراعين لتوريد القصب في محافظات الصعيد.