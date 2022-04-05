البنك الزراعي يوزع هدايا رمضان على الأيتام بقرى ومراكز محافظة قنا

حرص البنك الزراعي المصري على الاحتفال بيوم اليتيم وإدخال الفرحة ورسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام في قرى ومراكز محافظة قنا، ونظرًا لتزامن الاحتفال بيوم اليتيم مع أجواء الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

قام البنك بتوزيع هدايا وفوانيس رمضان من إنتاج السيدات المشارِكات في معرض الحِرف اليدوية ببورسعيد، والذي أقيم برعاية البنك، وذلك مساهمة من البنك في دعم مشروعات المرأة وتمكينها اقتصاديًّا بتسويق منتجاتها.

قام البنك بتوزيع فوانيس وهدايا رمضان على الأطفال في عدد من دُور رعاية الأيتام بقرى ومدن قنا ونجع حمادي، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا بما يعكس قيم التآلف والتراحم تجاه هؤلاء الأطفال لمشاركتهم فرحة الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك ورسم البسمة على شفاههم تحقيقًا لهدف الاحتفال بيوم اليتيم.

وقد لقيت المبادرة استحسانًا من مسئولي العمل الاجتماعي، حيث أعربوا عن تقديرهم لدور البنك الزراعي المصري وحرصه الدائم على المشاركة فى كل الفعاليات والمبادرات والأنشطة ذات الطابع الإنساني والإجتماعي.

من جانبه أكد خالد بدر، رئيس مجموعة الإتصال المؤسسي والعلاقات العامة بالبنك الزراعي المصري، أن احتفال البنك، هذا العام، بيوم اليتيم أخذ شكلًا مميزًا باستهداف تقديم الدعم للأيتام من خلال منتجات المشروعات متناهية الصغر، وبذلك يكون البنك قد أسهم في تسويق منتجات مشروعات المرأة واستمراريتها.

وأكد علاء فاروق، رئيس مجلس الإدارة، تبنّي هذه الفكرة أثناء مشاركته في فعاليات معرض الحِرف اليدوية ومنتجات مصانع الشباب، بحضور محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان مساهمة من البنك في دعم وتمكين المرأة البورسعيدية لتحفيزها على العمل والإنتاج.

وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يعمل وفق إستراتيجية المسئولية المجتمعية على دعم كل الفئات الأَوْلى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا في كل محافظات الجمهورية، مع التركيز بشكل أكبر على قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأكد أن آخِر المبادرات التي أسهم فيها البنك كانت أيضًا في محافظة قنا من خلال رعاية مبادرة تيسير زواج الفتيات للأسر الأكثر احتياجًا.

واختتم بأن البنك الزراعي المصري لن يدّخر جهدًا في دعم المجالات المختلفة من أنشطة المسئولية الاجتماعية ودعم كل فئات المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة.