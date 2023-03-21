البنك الزراعي يواصل مسيرة قوافل الخير ويدعم مراكز الاحتياجات الخاصة في الوادي الجديد

واصل البنك الزراعي المصري توزيع المساهمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مدن وقرى محافظة الوادي الجديد.

يأتي ذلك ضمن مبادرة قوافل الخير التي أطلقها البنك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في جميع محافظات الجمهورية؛ لتوزيع كراتين رمضان على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا؛ لتوفير احتياجاتهم الأساسية من السلع والمواد الغذائية وتخفيف العبء عنهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

انطلقت قافلة الخير من مدينة الخارجة، بحضور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة، وحنان مجدي نائب المحافظ، والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وعدد كبير من أبناء الوادي الجديد.



المسؤولية الاجتماعية لدى البنك الزراعي

يأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم الأسر الأكثر إحتياجًا والأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية الإجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة .

وفي السياق ذاته وتأكيدًا على دور

الخدمات الطبية

المجتمعي، وجه علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بتقديم الدعم لمركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة الخارجة، مساهمة من البنك في دعم رسالة وجهود المركز الذي يعد أحد أكبر المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الطبية ونافذة أمل لعلاج ذوي الهمم من أبناء الوادي الجديد والمحافظات المجاورة.

وجاء ذلك خلال جولة بالمركز قام بها رئيس البنك الزراعي المصري ومحافظ الوادي الجديد تفقدا خلالها العيادات الطبية المجهزة بأحدث الأجهزة، وحمام العلاج المائي وعيادة العلاج الطبيعي، إضافة للمناطق الترفيهية وحمام السباحة والملاعب وصالة الطعام.

من جانبه، عبر محمد سالمان الزملوط؛ محافظ الوادي الجديد عن تقديره للدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، مثمنًا جهود التعاون بين البنك ومحافظة الوادي الجديد في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية في المحافظة وتعود بالنفع على كافة المواطنين.

التكافل الاجتماعي

وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك ضمن مسئوليته المجتمعية على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات لتحقيق التكافل الاجتماعي، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن اطلاق البنك لقوافل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يأتي تزامنا مع اطلاق مبادرة كتف في كتف التي أطلقها فخامة الرئيس والتي تعد نموذجا ملهما في التكافل الإجتماعي لتقديم الدعم والمساعدة لأهلنا في كل ربوع مصر.

البرامج الاجتماعية

وأكد أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأوضح فاروق أن البنك الزراعي المصري يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق المحرومة والنائية في كل انحاء الجمهورية، مع التركيز بشكل أكبر في بداية المبادرة على المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء وشمال سيناء والوادي الجديد واسوان ومطروح إضافة لمحافظات الصعيد ومن ثم محافظات الدلتا، لتحقيق التكافل الإجتماعي مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن القوافل الرمضانية عبارة عن سيارات نقل كبيرة محملة بالسلع الغذائية وكراتين رمضان تجوب محافظات الجمهورية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في تلك المحافظات.

المساهمات الغذائية

ويواصل البنك الزراعي المصري جهوده في توزيع المساهمات الغذائية من خلال قوافل الخير على الفئات المستحقة في كافة المحافظات.

كانت المحطة الأولى لقوافل الخير قد انطلقت من مدينة الطور لتجوب كافة المدن والقرى والتجمعات البدوية في محافظة جنوب سيناء، حيث قام البنك في طور سيناء بتوزيع المواد الغذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، لتخفيف العبء عنهم مع حلول شهر رمضان المبارك .