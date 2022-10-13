البنك الزراعي ينظّم المؤتمر الجماهيري للشمول المالي ويفتتح مركزًا لتطوير الأعمال في بنها

نظّم البنك الزراعي المصري احتفالًا لاستقبال أبطال تحدي تجديف نهر النيل في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، ضمن مسار التحدي الذي بدأ من أسوان جنوبًا ويستمر حتى رأس البر شمالًا في رحلة تستمر بطول نهر النيل لمدة شهر كامل، وأقيم على هامش الحفل المؤتمر الجماهيري للشمول المالي بقرى حياة كريمة.

وحضر الحفل عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وسامي عبد الصادق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وخالد بسيوني، رئيس قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، وشيرين بركات، مقرر المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، وعدد من مسئولي وقيادات البنك المركزي المصري ورؤساء المجموعات والقطاعات بالبنك الزراعي المصري.

البنك الزراعي ومبادرة حياة كريمة

وبهذه المناسبة، أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك يعمل جنبًا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف والمبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “، خاصة ما يتعلق بدعم جهود الدولة للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وقال فاروق: “ما يقوم به البنك الزراعي المصري لتحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة، هو بمثابة دستورعمل، ومحور رئيسي في استراتيجية البنك؛ حيث نركز في الأساس على إتاحة حزمة متكاملة من الفرص التمويلية لتحفيز وتشجيع سكان الريف على العمل والإنتاج؛ من خلال إطلاق مشروعات متناهية الصغر، وإقامة أنشطة إنتاجية صغيرة”.

وأضاف أن هذه الجهود تهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية لتمكين المرأة والشباب، وتوفير مصدر دخل جيد لكل أفراد الأسرة ويحقق الحياة الكريمة لهم، وهو مايسهم في تحسين جودة المعيشة، ويحقق نقلة تنموية وحضارية في جميع قرى الريف المصري.

وأشار إلى حرص البنك على تنظيم مؤتمرات ولقاءات جماهيرية وقوافل توعوية تجوب كافة القرى للتوعية بالخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك لسكان الريف، وتحفيزهم للتعامل مع القطاع المصرفي الرسمي؛ لتحقيق الشمول المالي لأهميته فى تحسين معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الوعي المالي للمرأة والشباب وتمكين كافة فئات المجتمع من إدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل آمن.

تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

من جانبه، أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية على أهمية التوسع في تمويل كافة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الأفكار الابتكارية، وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب، وتمكين المرأة اقتصاديًا بما يحسن معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في قرى حياة كريمة، وخاصة ما يتعلق بتوفير الفرص التمويلية لتشجيع سكان الريف على العمل والإنتاج؛ لتحسين مستوى معيشة الافراد، علاوة على دوره في دعم جهود التنمية الشاملة ودعم القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، فضلًا عن اللقاءات الجماهيرية التي يقوم بها البنك في قرى حياة كريمة؛ لتحقيق الشمول المالي لزيادة الوعي والتثقيف المالي للمرأة الريفية وسكان الريف بشكل عام.

وكان المحافظ قد افتتح أحدث مراكز خدمات تطوير الأعمال بمدينة بنها بمحافظة القليوبية ضمن مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم ريادة الأعمال؛ وذلك في إطار حرص البنك على تنويع خدماته المصرفية والتمويلية في كافة المحافظات ودعم المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشروعاتهم خاصة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي.

مبادرة تحدي التجديف

من ناحيته، أشار حاتم قنديل، صاحب مبادرة تحدي التجديف في نهر النيل، إلى أن الرحلة من أسوان لرأس البر بطول نهر النيل شاقة وصادفت الكثير من الصعوبات والتحديات، لكنها في الوقت نفسه تحمل العديد من الرسائل لعل أهمها حث الجميع على العمل والإنتاج رغم كل التحديات لمساندة جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة كافة المواطنين.

وأضاف: أن “البنك الزراعي المصري لديه تحدٍ كبير في هذا الشأن وهو دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير كل التسهيلات لإنجاحها؛ من خلال توفير قروض بتسهيلات كبيرة وفوائد قليلة لتشجيع تلك المشروعات، إلى جانب دوره في تحقيق الشمول المالي؛ من خلال الفعاليات واللقاءات التثقيفية التي يقوم بها في القرى لتوعية المرأة بشكل خاص بأهمية الشمول المالي”.

وتقوم فكرة فاعليات تحدى تجديف نهر النيل بقيام بطلي مصر في رياضة التجديف حاتم قنديل وإبراهيم أيوب وعدد من الشباب والشابات ممارسي رياضة التجديف بالمحافظات بالتجديف في المسافة بين مدينة أسوان وحتى مدينة رأس البر بدمياط على مدار نحو شهر كامل، ويقوم بالتوقف في عشرات القرى الواقعة على مسار رحلته للتعريف بما يشهده الريف المصري من تطورات أيجابية خلال تلك الفترة في إطار مبادرة حياة كريمة كما تستهدف الفعاليات رفع الوعي البيئي والحفاظ علي نهر النيل لمواكبة استعدادت مصر لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين لتغير المناخ(COP27).

التثقيف والتوعية المالية

ويقوم البنك الزراعي المصري، خلال فترة الفعاليات، بتنظيم مؤتمرات ولقاءات جماهيرية في القرى الواقعة على مسار التحدي تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، وبحضور أبطال التجديف المشاركين في الحدث، يتم خلالها دعوة السيدات الريفيات وعمل التثقيف المالي لهم من جانب موظفي البنك، بالإضافة إلى تعريفهم بالفرص التمويلية التي يتيحها البنك في مجال التمويل متناهي الصغر مثل “باب رزق ومشروعك بايدك”، واقامة المشروعات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة؛ بهدف تشجيعهن على العمل والإنتاج لتمكينهن اقتصاديًا، بما ينعكس على زيادة مستوى دخل الاسرة وتحسين مستوى معيشتها .