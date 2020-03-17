البنك الزراعي يقرر تخفيض العمالة 50% لمدة أسبوعين بسبب «كورونا»

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مصرفه اتخذ قرارًا بتخفيض العمالة بنسبة 50% في الفروع التي يزيد فيها عدد الموظفين عن 35 فردًا ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد .

وأضاف رئيس البنك الزراعي في تصريحات لـ”المال” أن القرار يأتي بجانب ما قام به البنك الزراعي بتطهير الفروع وتوفير مزيد من أدوات النظام في الفروع لمحاربة الفيروس.

وأوضح أن قرار تخفيض العمالة بنسبة 50% يضع السيدات العاملات وكبار السن على أولوية الاستفادة من القرار، على أن تكون فترة العطلة مدفوعة الأجل بالكامل .









مستجدات كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة أمس الإثنين عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين و40 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة خالد مجاهد أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها، يوم الإثنين، من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وأشار مجاهد إلى أن بين المصابين 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

المركزي يوجه البنوك بإجراءات مكافحة كورونا

وجه البنك المركزى المصرى، جميع البنوك المحلية، مطلع الأسبوع الجاري، لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

وقال المركزى “تماشيا مع توجه الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، وعملاء على التأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، فضلا عن قيامها بالدور المنوط بها من دعم ومساندة جميع قطاعات الإقتصاد القومى، فقد ارتأى للبنك المركزى المصرى ضرورة قيام البنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية واستباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية ، وذلك على النحو التالى:

ضمان خطط استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، على أن تشمل الإجراءات بحد أدنى ما يلى:

التدابير الوقائية:

1- نشر الوعى بين العاملين بالبنك

2- توفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت

3- تعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (الفيديو أو المكالمات الهاتفية … الخ)

4- إلزام العاملين بالإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد ، والحصول على اجزاة اجبارية فور العودة

5- التوسع فى استخدام الوسائل الالكترونية فى تداول المستندات داخل وخارج البنك (الماسح الضوئى، البريد الالكترونى على سبيل المثال)

6- توفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس

يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزى بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومى عمل، على أن تشمل ما يلى :

7- تحديد الإدارة والمسئول المعنى بتنفيذ الخطة

8- المواقع التى تستخدم فى استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد

9- الخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوى وخاصة لدى ثبوت أو الاشتباه فى تعرض أحد العاملين بالبنك بالإصابة

10- توافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية

تيسير الحصول على الخدمات المصرفية:

11- تقوم البنوك بشكل فورى بإتاحة الحدود الإئتمانية الازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق

12- إتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات

13- دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها

14- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر ، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر فى السداد

15- وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية

العمليات المصرفية:

16- استمرار عمر مراكز الإتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء

17- التغذية الفورية لماكينات الصراف الآلى واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل

18- الإحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة من الفروع ومركز النقد الخاصة بهم

19- العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع اعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك

20- الغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر

21- زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان

22- حث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.

ويؤكد البنك المركزى المصرى على قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلى والدولى للتدخل بشكل فورى باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفى والنقدى



