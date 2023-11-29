البنك الزراعي يقدم مليون جنيه إلى الأسر الأكثر احتياجا في قنا

شهد نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر، استلام مديرية التضامن الاجتماعي 5 آلاف كوبون مساعدات غذائية بقيمة 200 جنيه للكوبون الواحد بإجمالى مليون جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري تمهيداً لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً بمحافظة قنا.



وأشاد نائب محافظ قنا -في بيان الثلاثاء- بمبادرة البنك الزراعي المصري ومشاركته المجتمعية وتوفير الكوبونات للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على مواجهة إحتياجات الحياة تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعي الذي يمثل أحد المبادئ الأساسية للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد أن البنك الزراعي المصري بصدد تقديم عدد من الأجهزة الكهربائية بواقع ( 50 ثلاجة، 50 غسالة، 50 بوتاجاز ) لدعم الفتيات المقبلات علي الزواج من الاسر الاكثر احتياجا بمحافظة قنا.



بدوره، أثنى ابراهيم عطية الرئيس التنفيذي لفروع البنك الزراعي المصري، على التعاون الكبير والمثمر بين البنك والأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا في كافة مجالات التنمية التي ينفذها البنك، وبصفة خاصة مسئولية البنك المجتمعية تجاه المواطنين ، حيث يقوم البنك بدعم المزارعين ، ومساعدة الفتيات المقبلات على الزواج ، وكذلك مساعدة الأسر الأكثر إحتياجاً بالمحافظة.