البنك الزراعي يفتتح فرع إيتاي البارود بعد تطويره

افتتح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ونهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أحدث فروع البنك بمدينة إيتاي البارود بعد الانتهاء من تطويره، وذلك في إطار زيارته للمحافظة.



وحضر الافتتاح كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة وشعبان بصيص رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ورؤساء القطاعات بالبنك.



يأتي ذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لتأكيد انتشاره في كافة مدن وقرى الجمهورية من خلال التوسع في إنشاء فروع جديدة وإعادة افتتاح الفروع التي انتهي من تطويرها وفقًا لخطة البنك لتطوير شبكة فروعه بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة المصرفية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم وفئاتهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي .



فرع البنك الزراعي

وخلال الافتتاح أشار علاء فاروق إلى أنه تم تطوير فرع البنك الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يحتاجها أبناء مركز ومدينة إيتاي البارود، وفق استراتيجية البنك لتطوير شبكه فروعه لتحسين جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك لعملائه بالإضافة إلى أن الفرع يستهدف توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية للعملاء ورواد الأعمال ويستهدف دعم صغار المزارعين وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



دعم المشروعات الناشئة

ومن جانبها، أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية دور القطاع المصرفي في المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التي يقدمها في تمويل المشروعات؛ مما يساعد على إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء من خلال المشاركة المجتمعية التي تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.



وأضافت أن البحيرة تعد من كبرى المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظرًا لموقعها المميز وطبيعتها الزراعية والساحلية والصحراوية بالإضافة إلى امتلاكها بنية اقتصادية عملاقة ومناطق صناعية عديدة وواعدة، مؤكدة على أهمية تمويل دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بتلك المشروعات ودعم الاقتصاد الوطني.