البنك الزراعي يفتتح فرعا جديدا بمحافظة السويس لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية

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، اليوم أحدث فروعه في محافظة السويس، بحضور سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك، ومحافظ السويس.

ووفقا لبيان صادر عن البنك، قدم المحافظ خلال اللقاء التهنئة لقيادات البنك الزراعى المصرى بافتتاح الفرع الجديد، مؤكدا أنه سيكون إضافة للقطاع المصرفي في المحافظة؛ لتقديم الخدمات المصرفية و التمويلية التي يحتاجها أبناء السويس في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.



وثمن المحافظ الجهود التي يقوم بها البنك لتحقيق التنمية الزراعية و الريفية برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك مشيراً إلى أهمية تكاتف كافة مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية المستقبلية الشاملة .



وافتتح إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة نائباً عن المحافظ، و سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الفرع الجديد بميدان اسماعيل يس بحي السويس، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



وتم إنشاء فرع البنك الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لتلبية كافة احتياجات العملاء، بالإضافة لمركز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل والتي تستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



